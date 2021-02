Un grave lutto ha colpito Dayane Mello, concorrente finalista del Grande Fratello Vip. Lucas, il fratello minore della modella brasiliana, ha perso la vita a 26 anni (ne avrebbe compiuto 27 il prossimo 9 marzo). A dare la notizia è stato l'altro fratello, Juliano. Il giovane è stato vittima di un incidente stradale nella notte tra il 2 e il 3 febbraio. Dayane non può condividere questo momento di dolore con la famiglia, in quanto impossibilitata a raggiungere i suoi cari in Brasile a causa della pandemia.

Il fratello di Dayane Mello vittima di un incidente stradale a 26 anni

Una tragica notizia ha colpito una delle concorrenti del Grande Fratello Vip: Dayane Mello ha perso il suo fratello minore, Lucas, di soli 26 anni.

La finalista del reality, nella tarda mattinata del 3 febbraio, è uscita momentaneamente dalla casa per essere informata del grave avvenimento, ma successivamente è ritornata dai suoi compagni. La modella brasiliana, infatti, non può raggiungere i suoi familiari in Brasile a causa della pandemia da Covid-19 (dovrebbe andare in quarantena), per questo ha deciso di rientrare nella casa: "Penso di rimanere nel programma, fuori non ho nessuno se non mia figlia che è piccola". La notizia del decesso di Lucas si è rapidamente diffusa attraverso i social e i fan hanno manifestato la loro solidarietà in un momento così difficile per la modella.

La modella ha chiesto conforto agli abitanti della casa del Grande Fratello Vip

Sul suo profilo Instagram Lucas, poche ore prima del suo decesso, aveva dedicato un pensiero a sua sorella, scrivendole "Mi manchi" sotto una foto che lo ritraeva in un momento spensierato con Dayane.

La modella brasiliana aveva un rapporto molto stretta con Lucas e la tragica notizia ha scosso tutti i concorrenti del Grande Fratello. Alda D'Eusanio ha confortato la ragazza, rassicurandola anche sulla sua decisione di restare a Cinecittà. "Almeno qui puoi piangere con noi" le ha detto la giornalista, dopo aver saputo che in alternativa Dayane avrebbe avuto solo sua figlia piccola in Italia.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La modella ha cercato di farsi forza abbracciando Rosalinda e Samantha e poi ha preferito restare da sola in camera da letto.

Juliano, il fratello che ha diffuso su Instagram la notizia del decesso di Lucas, ha chiesto di mandare energia positiva a Dayane in questo momento. "Abbracciatevi e amatevi di più, la vita è corta" ha concluso. Intanto i compagni della finalista stanno riflettendo su come comportarsi per aiutarla al meglio e per farle sentire tutto il loro affetto.