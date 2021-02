Barbara De Santi, qualche giorno fa, aveva comunicato di volersi mettere alla ricerca di Maurizio Guerci e di scoprire se l'ex cavaliere di Uomini e donne avesse o meno un'amante fuori dal programma. Nel corso delle ultime puntate del dating show, il single mantovano è stato accusato dalla sua ex compagna Gemma Galgani, di avere una relazione segreta a Bagnolo San Vito, suo paese di origine. Barbara ha condiviso nelle sue storie Instagram alcuni scatti insieme a Maurizio, dichiarando che l'uomo è single ed è felice per questa cosa.

Uomini e Donne: gli scatti di Barbara De Santi con Maurizio Guerci

Anche se non è più una dama del parterre di Uomini e Donne da un po' di tempo, Barbara continua a guardare con piacere la trasmissione e, nelle ultime settimane, scherzando sui social, si era offerta come volontaria per andare a Bagnolo San Vito, dove risiede l'ex fidanzato di Gemma Galgani, per scoprire dettagli sulla sua vita privata. Nella giornata di domenica 21 febbraio, l'insegnante lombarda si è recata nel paese di Maurizio Guerci e i due ex protagonisti di Uomini e Donne si sono incontrati in un locale, e l'ex dama ha condiviso alcuni scatti sui social.

Barbara De Santi incontra Maurizio Guerci

Barbara De Santi ha pubblicato tre scatti, fra le sue storie Instagram, che non sono passati inosservati agli appassionati di gossip e ai fan di Uomini e Donne.

Nella prima fotografia condivisa dall'ex dama del dating show di Maria De Filippi, Barbara è apparsa insieme ad altre donne e a Maurizio Guerci. In un altro scatto ha scritto come didascalia: ''Finalmente'', riferito all'incontro con l'ex cavaliere di Uomini e Donne. Nell'ultima foto inserita nel suo profilo social, l'insegnante mantovana ha espresso apprezzamenti per il cinquantenne lombardo.

Maurizio Guerci è single e Barbara De Santi è contenta

Barbara De Santi ha inserito nell'ultimo scatto con Guerci la seguente didascalia: ''Vi confermo che per mia fortuna, Maurizio è single... issimo''. Dalle parole usate dall'ex dama di Uomini e Donne, sembrerebbe emergere un velato apprezzamento nei confronti dell'ex compagno di Gemma Galgani. Sia Barbara che Maurizio, al momento, sarebbero quindi liberi da legami.

Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere se fra i due volti noti della trasmissione di Maria De Filippi, possa nascere qualcosa di più o se il loro incontro casuale non avrà un seguito. Non è escluso che, nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani possa commentare gli scatti condivisi sui social da Barbara De Santi e possa esprimere la sua opinione sul suo ex, essendo venuta a conoscenza che l'uomo è ancora single.