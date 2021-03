Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip da più di due mesi. Durante la serata di mercoledì 17 marzo, Paolone e Barbara Bet hanno fatto una diretta su Instagram, nella quale è emerso uno scoop sull'attore turco. Sembrerebbe infatti che Can abbia chiesto al consolato turco informazioni su come fare a sposarsi all'estero. L'imprenditrice avrebbe smentito inoltre la notizia circolata nelle ultime ore, secondo la quale Yaman avrebbe chiesto la cittadinanza italiana.

Can Yaman: per le nozze con Diletta Leotta avrebbe chiesto informazioni al consolato

Durante la diretta fra Paolone e Barbara Bet, incentrata sulla storia d'amore fra Can Yaman e Diletta Leotta, sono emerse notizie interessanti.

Barbara ha affermato che Can avrebbe chiesto informazioni, al consolato turco, su un eventuale matrimonio all'estero, da celebrare in un paese diverso dal suo. In sostanza, Yaman avrebbe chiesto un nulla osta alle nozze, al proprio paese di origine.

Il documento che proverebbe che Can Yaman avrebbe chiesto informazioni per un ipotetico matrimonio

Barbara Bet, durante la diretta Instagram con Paolone, ha mostrato un documento turco, riguardante Can. La conduttrice ha fatto vedere un foglio del Ministero turco, sul quale ci sarebbe una richiesta informativa per sposarsi all'estero, fatta da Yaman. In sostanza, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno avrebbe chiesto informazioni su cosa avrebbe dovuto fare, nel caso volesse celebrare le nozze in un paese diverso dal suo.

Barbara ha sottolineato che il foglio fra le sue mani non fornirebbe nessuna certezza su un eventuale matrimonio di Can Yaman in futuro, ma soltanto un desiderio di sapere come fare, nell'eventualità dovesse poi decidere di fare il grande passo.

I dubbi sulla richiesta di informazioni di Can Yaman

Apprendendo le nuove informazioni, il paparazzo Paolone ha nutrito dubbi.

A detta del fotografo, quanto richiesto dall'attore turco potrebbe essere un ennesima mossa fatta, per provare la veridicità dell'unione fra Can Yaman e Diletta Leotta. A tal proposito, Paolone ha affermato: ''Anche questa cosa gli hanno fatto fare''. Barbara Bet ha invece dichiarato: ''Non è una richiesta obbligatoria, è una richiesta di procedura.

Gli hanno fatto fare questo''. L'imprenditrice ha anche smentito le presunte voci che si sono rincorse nelle ultime ore, secondo cui il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno avrebbe chiesto la cittadinanza italiana, rivelando: ''Non è assolutamente vero''. Non resta che attendere ulteriori informazioni, per scoprire se fra Can Yaman e Diletta Leotta ci saranno o no i fiori d'arancio.