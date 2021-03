Can Yaman continua a spopolare in Italia. L'attore turco, protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, oltre ad essere al centro del Gossip per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta è anche al centro di nuovi progetti lavorativi che lo vedono protagonista in prima persona. Possiamo svelarvi, in anteprima, che in questo ultimo periodo Can sarebbe "corteggiato" dalla regina degli ascolti Mediaset. Parliamo di Maria De Filippi che a breve partirà in prime time con la fase serale del suo seguito talent show, Amici, giunto alla ventesima edizione di messa in onda.

Amici 20, Can Yaman giurato al serale (Anteprima)

Nel dettaglio, fonti vicine alla trasmissione di Maria De Filippi, ci fanno sapere che in vista della partenza del serale di Amici 20, fissata per sabato 20 marzo su Canale 5, la conduttrice starebbe cercando di mettere a segno un "colpaccio" che ha come protagonista proprio il divo turco che ha fatto impazzire il pubblico italiano con DayDreamer.

L'ipotesi, infatti, sarebbe quella di riuscire ad avere Can Yaman ospite nelle vesti di giurato al serale di Amici 20: l'idea potrebbe essere quella di riuscire ad avere l'attore per la prima puntata dello show anche se non si esclude che, per i nuovi impegni professionali dell'attore, la sua presenza possa slittare ad una delle puntate successive.

Maria De Filippi potrebbe tentare il colpaccio: Can e Diletta al serale?

Di sicuro, però, Can Yaman dovrebbe apparire in una delle nuove puntate del serale di Amici 20 e chissà se De Filippi non riuscirà a portarsi a casa la super-esclusiva di averlo in studio con la sua fidanzata Diletta Leotta.

Da quando hanno ufficializzato la loro relazione sui social, Can e Diletta non hanno rilasciato nessuna intervista pubblica ma si sono limitati a postare foto e video di dediche d'amore sui loro profili social, dove sono seguiti da milioni di follower.

In attesa di scoprire se De Filippi riuscirà nell'impresa di portare Can e Diletta in coppia al serale di Amici 20, di sicuro tra i nuovi giurati dello show Mediaset non ci sarà Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi smentisce la sua partecipazione al serale di Amici 20

Nelle scorse ore era trapelata la notizia, secondo la quale il neo vincitore del Grande Fratello Vip, avrebbe partecipato al serale del talent show di Maria De Filippi nelle vesti di giurato.

Una versione dei fatti che è stata smentita dallo stesso Zorzi che, sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere che non c'è nessuna trattativa in corso con la conduttrice di Amici. Al tempo stesso, però, Tommaso ha fatto sapere in una diretta social che con Mediaset stanno valutando dei nuovi progetti che potrebbero vedere la luce prossimamente.