Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica. I vari spostamenti della coppia del momento sono seguitissimi dai loro numerosi fan e, in questo momento, i due si trovano assieme in Sicilia. Can e Diletta sono stati avvistati a Catania, città in cui vivono i familiari della conduttrice sportiva. Un viaggio che ha il sapore della presentazione ufficiale di Can in famiglia, in vista anche del possibile matrimonio tra i due giovani ragazzi, che potrebbe essere celebrato già nel corso dell'estate.

La coppia Can Yaman-Diletta Leotta paparazzata in Sicilia

Nel dettaglio, Can e Diletta sono stati beccati insieme in giro per Catania, mentre facevano una passeggiata romantica in bicicletta e si concedevano qualche foto con i loro tantissimi fan.

A quanto pare, quindi, Diletta avrebbe scelto di presentare il suo nuovo fidanzato anche al suo amato papà che vive ancora in Sicilia e che, ad oggi, era l'unico a non aver ancora conosciuto la star turca, protagonista della serie tv di successo, DayDreamer - Le ali del sogno in onda su Canale 5.

Il matrimonio tra Can e Diletta: forse il 16 agosto

Nelle scorse settimane, infatti, Can Yaman ha conosciuto la mamma di Diletta che lo ha accompagnato in giro per Roma alla ricerca di un nuovo appartamento dove potersi trasferire. Sui social, invece, l'attore turco ha pubblicato uno scatto che lo ritraeva al fianco del fratello di Diletta.

All'appello, quindi, mancava solo il papà della conduttrice sportiva che ha rapito il suo cuore e che avrebbe conosciuto nel corso del viaggio che hanno fatto in questi giorni in Sicilia.

A questo punto, resta da capire solo se Diletta accetterà la proposta di nozze di Can. Si vocifera, infatti, che qualche settimana fa l'attore avrebbe chiesto ufficialmente alla Leotta di sposarlo. La data fissata sarebbe quella del 16 agosto 2021 ma al momento mancherebbe ancora l'ok definitivo di Diletta.

Il ritorno dell'ex fidanzato di Diletta Leotta in tv

In attesa di scoprire se il matrimonio tra Can e Diletta verrà celebrato quest'estate, durante la puntata di Verissimo trasmessa il 27 marzo in tv, tornerà a parlare l'ex fidanzato della conduttrice sportiva.

Trattasi del pugile Daniele Scardina, il quale parlerà della sua precedente relazione con la conduttrice sportiva, ammettendo che la loro è stata "una storia d'amore vera".

I fan di Can e Diletta, hanno ipotizzato che queste dichiarazioni di Daniele Scardina potrebbero essere delle frecciatine rivolte alla coppia del momento, dato che più volte sui social e anche sui giornali, si è messo in discussione il loro amore, ipotizzando che si trattasse di un amore finto, costruito a tavolino.