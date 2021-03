La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro dei riflettori mediatici. Da quando hanno ufficializzato la loro relazione, con tanto di stories e foto ufficiali pubblicate su Instagram, i due hanno conquistato la scena pubblica, diventando i personaggi del momento. Eppure la loro storia d'amore ha attirato un bel po' di critiche e non sono mancati neppure i sospetti. C'è chi ipotizza che questa sia una relazione finta e, a quanto pare, anche in Turchia ci sarebbero molti dubbi su questa relazione che sta facendo tanto discutere.

Dubbi e polemiche sul flirt tra Can Yaman e Diletta Leotta: piovono accuse anche in Turchia

Nel dettaglio, le ultime indiscrezioni rivelano che dopo le critiche in Italia, Can Yaman ha dovuto fare i conti anche con i dubbi e i sospetti sulla sua relazione con Diletta Leotta, arrivati anche dalla Turchia.

Insomma l'attore protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno si è ritrovato nei guai dal punto di vista mediatico anche nel suo paese d'origine. La stampa, infatti, ha definito "falsa" la sua relazione con Diletta riportando le incongruenze e i dubbi che in diverse occasioni sono state condivise anche in Italia sia dai giornali che dai numerosi fan di questa neonata coppia.

Ciò che ha particolarmente meravigliato è stato il fatto che Can e Diletta abbiano deciso di "affrettare" le tappe della loro relazione, al punto che si parla già di convivenza e addirittura si vocifera che i due sarebbero anche in dolce attesa di un bambino.

Si parla di convivenza e possibile bebè per la coppia Can-Diletta

Tutte indiscrezioni che, al momento, non hanno mai trovato conferma (ma non sono state neppure smentite) dai due diretti interessati che vanno avanti per la loro strada, incuranti di quello che viene scritto e detto sul loro conto.

Sia Can che Diletta non hanno proferito parola sulla notizia della gravidanza ne tantomeno sul possibile bebè in arrivo, concentratissimi sulla loro vita professionale.

Per l'attore turco, infatti, proseguono i preparativi per le riprese di Sandokan, la nuova serie tv che lo vedrà protagonista assoluto e che lo porterà a stare in Italia per un bel po' di tempo.

I nuovi impegni televisivi di Can Yaman: diviso tra il finale di Che Dio ci aiuti 6 e Sandokan

Prima di scendere in campo con questo nuovo progetto, però, Can darà prova della sua bravura nelle vesti di attore in un altro prodotto televisivo italiano, molto amato e seguito dal pubblico.

Parliamo della serie tv Che Dio ci aiuti 6 con protagonista Elena Sofia Ricci, dove Can Yaman comparirà nel corso dell'ultima puntata in programma giovedì 11 marzo in prime time su Rai 1.