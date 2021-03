La storia d'amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a essere una delle più chiacchierate del momento. Un amore sbocciato all'improvviso e che nel giro di poche settimane avrebbe rivoluzionato le vite dei due protagonisti del Gossip di questo periodo. Le ultime indiscrezioni rivelano che Can e Diletta avrebbero intenzione di sperimentare al più presto la convivenza assieme e non si esclude che, i due giovani innamorati, possano diventare genitori al più presto.

La coppia Can-Diletta sarebbe pronta per la convivenza

Nel dettaglio, dopo essersi trasferito in Italia per motivi di lavoro, Can Yaman è stato recentemente paparazzato in compagnia della mamma di Diletta mentre si recava in giro per Roma alla ricerca di quello che potrebbe essere il suo nido d'amore con la conduttrice sportiva.

Sembrerebbe, infatti, che i due abbiano intenzione di andare a convivere assieme e quindi di iniziare a tutti gli effetti a essere una coppia.

Come se non bastasse, da un po' di tempo negli scatti social di Diletta è comparso all'anulare sinistro della Leotta un solitario da "mille e una notte", che sarebbe proprio il frutto di una tangibile dichiarazione d'amore da parte dell'attore di DayDreamer nei confronti di Diletta, formulata durante la giornata di San Valentino.

Diletta Leotta potrebbe essere in dolce attesa

Un vero e proprio regalo che sembra portare il profumo di "fiori d'arancio". Ecco perché non si esclude che la coppia possa decidere di convolare al più presto a nozze insieme ma non mancano i sospetti e in tanti si chiedono come mai Can e Diletta abbiano deciso di "affrettare le tappe" in così poco tempo, dato che la loro relazione sentimentale è iniziata solo lo scorso gennaio.

La rapidità della coppia sembra essere sospetta, al punto che si vocifera che Diletta possa essere in dolce attesa del suo primo figlio. Ebbene sì, l'ultimissima indiscrezione sulla coppia più chiacchierata del momento è proprio questa e c'è chi ipotizza che Can e Diletta possano diventare genitori al più presto.

In tal caso si tratterebbe del primo bebè per entrambi anche se fino a questo momento, i diretti interessati non hanno proferito parola su queste voci che li riguardano.

Gli allenamenti di Can Yaman per diventare Sandokan in tv

Can e Diletta, sui social, preferiscono non commentare i rumors e così non hanno confermato ma neppure smentito la notizia del possibile bebè in arrivo.

Intanto, entrambi continuano a essere impegnatissimi sul fronte lavorativo. In particolar modo l'attore turco continua a pubblicare video dei suoi serrati allenamenti per le riprese di Sandokan, l'attesissima serie tv che lo vedrà protagonista al fianco di Luca Argentero.