La soap opera di origini turche DayDreamer - le ali del sogno continua ad avere tanto successo anche in Italia. Gli spoiler degli episodi che i fan vedranno su Canale 5 dal 29 marzo al 3 aprile 2021, raccontano che Emre Divit (Birand Tunca) e Leyla Aydin (Öznur Serçeler) discuteranno spesso a causa dei rispettivi lavori: per risolvere questo problema, i due coniugi decideranno di dare le dimissioni per fare ciò che più li appaga.

DayDreamer, trame al 3 aprile: Leyla sempre più stressata

Nelle puntate che i telespettatori italiani seguiranno sul piccolo schermo da lunedì 29 marzo a sabato 3 aprile 2021, Can (Can Yaman), non appena Sanem (Demet Özdemir) si addormenterà su un’amaca, coglierà l’occasione per sottrarle l’anello di fidanzamento che le aveva regalato un anno prima: la scrittrice, dopo essersi svegliata, si metterà subito alla ricerca della collana che porta sempre al collo.

Successivamente, tutti i componenti della squadra della Fikri Harika, dopo aver creato il marchio per le creme di Sanem, si occuperanno dello spot pubblicitario. A causa di un incidente occorso a Deren (Tuğçe Kumral) durante le riprese, Muzzaffer (Cihan Ercan) consiglierà alla sorella di Leyla di far recitare proprio l’ex direttrice creativa facendole interpretare il ruolo di Cleopatra.

Nel contempo, Huma (Ipek Tenolcay) e Mevkibe (Özlem Tokaslan) decideranno di migliorare il loro aspetto, invece Emre sarà alle prese con il lavoro di venditore di auto: mentre quest’ultimo si troverà in difficoltà, sua moglie Leyla sarà sempre più stressata.

Mihriban fa una scenata di gelosia ad Aziz, Emre si licenzia

Intanto, Sanem non avrà ancora nessuna traccia della sua collana, mentre Yigit (Utku Ateş), pur essendo stato rifiutato più volte dalla scrittrice, si recherà alla tenuta della stessa.

L’editore dirà a Sanem di essersi presentato solo per parlare con Bulut (Ahmet Olgun Sunaer). A questo punto, Can cercherà di capire se la sua ex fidanzata sia riuscita a trovare la collana che lui le ha nascosto quando dormiva.

Aziz e Mihriban mentre faranno shopping vedranno Huma e Mevkibe fare la spesa: in tale circostanza, il signor Divit litigherà con la fidanzata poiché crederà che a lui non sia indifferente la madre dei suoi figli.

In seguito, Emre e Leyla avranno una nuova discussione, mentre Deren suggerirà a Can e Sanem di andare in città insieme per scegliere i costumi di scena. Infine, il secondogenito di Aziz, sempre più insoddisfatto per via del suo nuovo mestiere, si licenzierà: Emre, sapendo che sua moglie da bambina adorava cantare, la convincerà a lasciare il suo lavoro per aprire con lui un’attività dedicata alla musica.