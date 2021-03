La soap opera di origini turche intitolata DayDreamer - le ali del sogno nonostante abbia fatto il suo primo debutto in Italia la scorsa estate, continua a essere leader nella fascia pomeridiana della rete ammiraglia Mediaset. Nel corso dell’episodio in programma sul piccolo schermo il 29 marzo 2021, non mancheranno colpi di scena. Dalle anticipazioni si evince che la protagonista Sanem Aydin (Demet Özdemir) sempre più ossessionata dalla disperata ricerca della collana dalla quale non si separa mai provocherà molta insofferenza a tutti i collaboratori della Fikri Harika.

L’intera squadra, intanto, continuerà a lavorare con grande impegno per la creazione del marchio delle creme prodotte proprio dalla talentuosa scrittrice, che purtroppo non sarà di grande aiuto a causa del suo malumore.

DayDreamer, anticipazioni 29 marzo: Sanem si accorge della sparizione della sua collana

Nella puntata della seria DayDreamer che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 29 marzo 2021 sempre a partire dalle ore 16.45 sino alle 17:10 circa, al termine della festa di inaugurazione della nuova Fikri Harika tutti torneranno a casa, mentre Sanem si addormenterà su un’amaca. Can (Can Yaman) non appena si avvicinerà alla scrittrice si accorgerà subito di un dettaglio, ovvero che in una catenina che porta al collo c'è l’anello di fidanzamento che le aveva regalato un anno fa quando formavano una coppia di innamorati e prima della rottura causata da Yigit (Utku Ateş) e Huma (Ipek Tenolcay).

A questo punto il fotografo, felice per la scoperta fatta, deciderà di portare via con sé il gioiello della sua ex.

La sorella di Leyla al suo risveglio rimarrà sconvolta quando della sua collana non ci sarà nessuna traccia.

Sanem influenza negativamente tutta la squadra della Fikri Harika, la scelta del marchio delle creme

Il primogenito di Aziz avrà un compito importante insieme a tutti gli altri soci dell’agenzia pubblicitaria, dopo essersi divertito a vedere Sanem disperata e correre per la tenuta alla ricerca della collana.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In particolare Deren (Tuğçe Kumral), Muzzaffer (Cihan Ercan), CeyCey (Anıl Çelik) Deniz (Basak Gümülcinelioglu), Can e Sanem oltre a scegliere in fretta il nome delle creme dovranno impostare lo spot pubblicitario.

Sfortunatamente la scrittrice, parecchio amareggiata per non essere riuscita ancora a trovare il suo prezioso gioiello, finirà per influenzare in maniera negativa tutta la squadra con le sue numerose lamentele nel momento meno opportuno.

Can e tutti gli altri, quindi, non potranno contare sul supporto di Sanem poiché, nonostante si tratti dei suoi prodotti, avrà la testa altrove.