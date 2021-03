Martedì 2 marzo andrà in onda una nuova puntata di Daydreamer - Le ali del sogno con protagonista Can Yaman. La trama della serie tv narra che Aziz Divit inizierà ad avere dei sospetti sull'editore Yigit dopo averlo conosciuto alla tenuta di Sanem. Can, invece, deciderà di manomettere la propria imbarcazione per uno scopo ben preciso.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntata 2 marzo: Can sabota la sua imbarcazione

Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa martedì 2 marzo sui teleschermi italiani annunciano emozionanti colpi di scena. In dettaglio, Can deciderà di sabotare la strumentazione della sua imbarcazione dopo aver deciso di restare a Istanbul per Sanem.

L'uomo, infatti, darà ascolto al suo cuore e al suo istinto, tanto da credere che il suo posto non sia più sui mari di mezzo mondo ma accanto alla scrittrice. Per questo motivo, il fotografo deciderà di avere un chiarimento definitivo con la minore delle Aydin dopo aver lasciato in sospeso troppi sensi di colpa.

Il maggiore dei Divit vorrà dimostrare a Sanem la sua innocenza riguardo alla distruzione del suo diario segreto.

Il signor Divit capisce che Yigit non è una brava persona

Nella puntata del 2 marzo della serie tv, il ritorno di Can alla tenuta sorprenderà tutti quanti. In particolare, Aziz rimarrà molto colpito dalla decisione del primogenito di rimanere in Turchia in quanto non ha perso la speranza di rivederlo accanto a Sanem. Il fotografo e suo padre, a questo punto, informeranno la scrittrice di alcuni problemi riscontrati agli strumenti di bordo della barca, se nel frattempo non giungesse Yigit alla tenuta.

In questo frangente, l'editore farà la conoscenza di Aziz. Il signor Divit capirà fin da subito le reali intenzioni del fratello di Polen. L'ex marito di Huma, infatti, avrà il sospetto che Yigit non sia una brava persona come vuole dimostrare.

Aziz ottiene il primo incarico per la nuova Fikri Harika

Alla tenuta, Yigit comunicherà a Sanem che le è stato assegnato il premio di scrittrice dell'anno.

Per questo motivo, il ragazzo la convincerà a prendere parte a un nuovo progetto editoriale. A tal proposito, Aziz cercherà di recuperare alcune informazioni al riguardo, facendo qualche telefonata ai suoi amici. Ed ecco, che il signor Divit otterrà il primo incarico per la nuova Fikri Harika. L'agenzia pubblicitaria, infatti, dovrà occuparsi della pubblicità di un libro che parla degli scrittori emergenti tra cui Sanem.

Un annuncio, che desterà i sospetti di Yigit mentre Aziz convocherà una riunione con tutti i soci dell'agenzia.

In questo frangente, la scrittrice scoprirà che il servizio fotografico è stato affidato a Can, e annuncia di volervi rinunciare, ma Muzzafer e Ceycey insistono per farle cambiare idea. Alla fine, la minore delle Aydin accetterà l'incarico.