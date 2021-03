Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'8 al 12 marzo rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Can e Sanem che si ritroveranno a trascorrere un'altra notte romantica assieme. Intanto Yigit non mollerà la presa e questa volta farà un passo avanti importante nei confronti della giovane Aydin, al punto da chiederle di sposarlo e quindi diventare sua moglie a tutti gli effetti.

Can e Sanem passano la notte insieme: anticipazioni DayDreamer 8-12 marzo

Nel dettaglio, le trame dei nuovi episodi di DayDreamer in onda fino a venerdì 12 marzo su Canale 5, rivelano che Sanem mentre starà raccogliendo dei fiori all'interno della foresta, finirà per colpire alla testa Can, credendo si tratti di un orso.

Quando si renderà conto della realtà dei fatti, Sanem apparirà preoccupatissima per le sorti del suo amato e così si precipiterà a curarlo amorevolmente ma presto arriverà la notte e i due decideranno di dormire insieme.

Can, quindi, passerà una nuova serata in compagnia della sua amata: questa volta, a fare da sfondo al loro amore, sarà la foresta.

Can riesce a smascherare Yigit

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della prossima settimana di DayDreamer dall'8 marzo in poi, rivelano che Can riuscirà a mettere Yigit con le spalle al muro. Il fotografo, infatti, finalmente riuscirà a far confessare al perfido editore che è stato lui ad aver bruciato il diario di Sanem.

Tuttavia, nel momento in cui Yigit si appresterà a dire tutta la verità anche alla ragazza, ci sarà l'ennesimo colpo di scena inaspettato.

L'editore, infatti, riceverà un messaggio da parte di Huma: la mamma dei fratelli Divit informerà Yigit del fatto che Can lo sta prendendo in giro, visto che al vecchio rifugio non c'è nessuna telecamera che potrebbe testimoniare l'accaduto.

A questo punto Yigit sarà costretto a cambiare la sua versione dei fatti. Le anticipazioni delle puntate di DayDreamer fino al 12 marzo rivelano che dovendo dire qualcosa a Sanem, deciderà di confessarle il suo amore e le chiederà di sposarlo.

Yigit chiede a Sanem di sposarlo: trame DayDreamer 8-12 marzo

Ebbene sì, l'editore deciderà di spiazzare la dolce Aydin e lo farà con una proposta di nozze a tutti gli effetti. La reazione di Sanem non si farà attendere: la ragazza non risponderà subito e in questo modo lascerà delle speranze in Yigit e metterà in grande preoccupazione e allarme Can.

Le trame di DayDreamer, infatti, rivelano che tutti sono preoccupati del fatto che Sanem accetti la proposta dell'editore e cercano così di far riavvicinare la ragazza al fotografo.