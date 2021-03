La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue nel migliore dei modi. Da quando si sono spenti i riflettori sulla quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, i due sono diventati inseparabili e innamorati follemente l'uno dell'altro, così come hanno confermato in una recente intervista concessa al settimanale "Chi". I due, infatti, hanno svelato i loro progetti futuri e non è mancata neppure una frecciatina da parte di Giulia nei confronti di Elisabetta Gregoraci, la showgirl calabrese che inizialmente aveva fatto perdere la testa a Pierpaolo.

'Sono innamorata e felice' ammette Giulia parlando di Pierpaolo

Nel dettaglio, sia Giulia che Pierpaolo hanno ammesso che tutto sta procedendo nel migliore dei modi anche adesso che non sono più all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

"E' la prima volta che sono così innamorata e felice: Pierpaolo mi ha fatto sentite donna e ha cancellato le delusioni del passato" ha ammesso Giulia, confermando così di aver ritrovato la felicità e la serenità al fianco dell'ex velino di Striscia la notizia che le sta facendo battere il cuore.

"Giulia è un mio pensiero costante, in lei vedo il futuro, mi ha fatto ricredere sui sentimenti" ha ammesso Pretelli.

'Il rapporto è fresco': Giulia Salemi frena sui figli

Tuttavia, quando si parla della possibilità di figli in arrivo, Giulia tende a mettere un po' il freno a meno. La giovane Salemi, che presto debutterà con un programma tutto suo incentrato sul make up e in onda su Mediaset Play, ha ammesso che Pierpaolo è l'uomo ideale per avere dei figli, ma forse non in questo momento.

"Pierpaolo è il partner ideale e il padre ideale, ma il rapporto è fresco" ha ammesso senza esitazioni Giulia Salemi.

Intanto, però, i due sognano di poter andare a convivere al più presto, dato che in questo periodo si dividono tra Milano (città in cui vive Giulia) e Roma (città in cui alloggia Pierpaolo e dove vive anche suo figlio Leo).

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La verità di Giulia Salemi sul 'triangolo' con Elisabetta Gregoraci

Nel corso dell'intervista, Giulia ha parlato anche del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Nelle scorse settimane si era parlato di una presunta rivalità tra le due, ma la Salemi ha smentito tutto.

"Sono una donna solidale con le altre donne" ha ammesso Giulia precisando poi che in queste settimane si è parlato di un triangolo tra lei, Elisabetta e Pierpaolo, ma in realtà non è mai esistito.

"Io e Pierpaolo siamo andati avanti per la nostra strada, ci siamo innamorati e ci bastiamo, non ci serve altro" ha ammesso Giulia, mettendo così a tacere tutti i rumors su questo presunto triangolo con Elisabetta Gregoraci, che ormai fa parte del passato di Pretelli.