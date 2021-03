Roberta Pellegrino ha lasciato il set de Il Paradiso delle Signore da qualche mese. Federica De Benedittis che ha ricoperto il ruolo di Venere nella fiction Rai, nella giornata di lunedì 29 marzo, ha risposto alle domande dei fan sul suo profilo Instagram. L'attrice ha ricevuto qualche richiesta dai follower in merito al suo eventuale ritorno all'interno della soap opera e ha lasciato uno spiraglio aperto a questa eventualità. Inoltre, Federica ha raccontato i suoi attuali progetti lavorativi e ha rivelato che non sarà nel cast de L'amica geniale 3.

Roberta potrebbe tornare a Il Paradiso delle signore

Roberta e Marcello Barbieri sono stati una delle coppie più amate de Il Paradiso delle signore. L'addio dei due giovani innamorati ha lasciato l'amaro in bocca nei telespettatori, anche per via delle modalità in cui è avvenuto. Il barista della Caffetteria, infatti, ricattato dal Mantovano, ha dovuto prendere la decisione di lasciare la sua fidanzata, per non farla incappare in qualche agguato da parte del losco individuo. Federica De Benedittis, che ha ricoperto il ruolo di Pellegrino, ha lasciato aperta la possibilità di un eventuale ritorno nella fiction Rai.

Le parole di Federica De Benedittis sul ritorno di Roberta a Il Paradiso delle signore

Federica De Benedittis ha inserito, sul suo profilo Instagram, un box per le domande dei fan, in cui ha scritto: ''Rispondo a qualche domanda, sbizzarritevi''.

Prontamente un follower ha chiesto all'attrice: ''Tornerai al Paradiso?''. L'ex Venere ha replicato: ''Questa domanda me la fate praticamente tutti i giorni. Allora, la verità è che io non lo so. Al momento sicuramente Roberta non tornerà. Però nelle prossime stagioni chissà, magari prima o poi verrà a scoprire la verità. Speriamo''. Federica ha lasciato quindi una possibilità ad un suo eventuale ritorno sul set, anche perché nella fiction, la commessa del Paradiso, non aveva saputo che Marcello l'aveva lasciata per proteggerla.

Federica De Benedittis e i protagonisti de Il Paradiso delle signore

Un altro follower ha chiesto all'attrice di Roberta: ''Ti vedi ancora con le ragazze de Il Paradiso delle signore?''. Federica ha risposto: ''In questo preciso periodo no, per ovvie ragioni, insomma, però non appena sarà possibile le rivedrò perché mi mancano. In merito invece ai suoi progetti professionali, De Benedittis ha smentito la sua partecipazione nel cast de L'amica geniale 3, nel ruolo di Elena.

Federica, a tal proposito, ha rivelato di aver partecipato i provini e che se le sarebbe piaciuto ottenere la parte, ma non è stata scelta. Al momento, l'attrice ha rivelato di avere impegni lavorativi a teatro e inizierà le riprese per una nuova serie tv.