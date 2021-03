Con la puntata che andrà in onda lunedì 29 marzo inizierà una nuova settimana di emozioni all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che Giuseppe racconterà ad Agnese dell'affare di Girolamo e successivamente chiederà un prestito al figlio, non confessandone però la motivazione. Adelaide invece, dopo aver letto la confessione di Marta circa la sua relazione segreta con Dante, deciderà di affrontare l'uomo invitandolo ad allontanarsi immediatamente dalla nipote.

Giuseppe chiede dei soldi a Salvatore

Nel corso del 116° episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso lunedì 29 marzo, Giuseppe si concentrerà sempre di più ad attuare il piano del suo amico Girolamo.

Dopo aver convinto la moglie a fare due chiacchiere, l'uomo confesserà alla sarta dell'affare dell'amico siciliano in cui ha intenzione di entrare. Come visto nelle precedenti puntate, il signor Ammiraglia è l'unico a sapere del trascorso di Giuseppe in Germania. L'uomo è al corrente che il signor Amato ne ha combinato delle belle e che ha nascosto tutto alla sua famiglia, per non rischiare di essere buttato fuori casa. Il marito della sarta spiegherà alla sua consorte quanto questo affare possa essere redditizio per l'intera famiglia. Per mettere in pratica le sue intenzioni però, Giuseppe avrà bisogno di liquidità e per questo motivo chiederà dei soldi al figlio Salvatore, non mettendolo però al corrente del motivo di tale prestito.

Il nome di Gabriella Rossi sui titoli delle riviste

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, rivelano nel dettaglio che al Paradiso ci sarà fermento per la nuova collezione ispirata alla moda londinese. I capi "british" dopo aver provocato scandalo andranno a ruba, facendo aumentare così la produzione. Il nome della stilista Gabriella Rossi sarà sulla bocca di tutti, soprattutto nel mondo della stampa.

La giovane Rossi però non vorrà prendersi lei tutti i meriti, preferirà condividere con tutto lo staff questa importante vittoria. Gabriella spingerà così Maria a rilasciare un'intervista per spiegare i lavori svolti in Atelier. Nel frattempo all'interno della famiglia Conti si rafforzerà il legame tra Vittorio e i suoi nipoti Serena e Pietro. Il marito di Marta però non saprà ancora nulla, riguardo al tradimento della moglie con Dante Romagnoli.

Soltanto Adelaide sarà al corrente della notizia e per salvare la reputazione dell'intera famiglia deciderà di raggiungere Dante e affrontarlo: la contessa chiederà all'uomo di fare un passo indietro e dimenticarsi della giovane Guarnieri.