Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni rivelano che nella puntata che andrà in onda giovedì 1 aprile, le Veneri aiuteranno Maria (Chiara Russo) a scegliere il vestito per l'intervista. Sofia (Giulia Chiaramonte) non smetterà di pensare alla lite con Giuseppe. La ragazza si sfogherà con Marcello. Poco dopo deciderà ufficialmente di lasciare il suo lavoro in pasticceria. Nel frattempo emergerà che Ludovica (Giulia Arena) ci tiene davvero a Marcello (Pietro Masotti). La ragazza per dimostrarlo compirà un gesto del tutto inaspettato.

Adelaide (Vanessa Gravina), intanto, decide di non assecondare la richiesta fattale da Fiorenza (Greta Oldoni). Così facendo potrebbe compromettere la reputazione della sua famiglia.

Il Paradiso, anticipazioni episodio 1 aprile: le Veneri in aiuto di Maria

Gli spoiler della puntata che andrà in onda giovedì 1 aprile svelano che si avvicina la data dell'intervista di Maria. La ragazza per l'occasione deve apparire in modo impeccabile. Pertanto le Veneri decidono di aiutarla anche nella scelta del vestito. La signorina Puglisi è molto timida, e Federico (Alessandro Fella) le darà dei consigli su come esprimersi al meglio. Nel frattempo Sofia non riesce a non pensare allo scontro che ha avuto con il signor Amato. La ragazza ne parla con Marcello per chiedergli un suo parere.

Poco dopo deciderà di lasciare il suo lavoro in pasticceria per il quale non si sentiva particolarmente tagliata.

Il Paradiso delle Signore, trama 1 aprile: Ludovica compie un gesto inaspettato

Le anticipazioni della puntata del 1° aprile annunciano che la signorina Brancia farà qualcosa di completamente imprevedibile per dimostrare il suo sentimento per Marcello.

Nel corso dell'ultime puntate era già emerso il loro affetto reciproco. La disavventura con il Mantovano ha fortemente unito i due giovani, e fatto si, che archiviassero le loro precedenti relazioni. I due, pur non essendo una coppia alla luce del sole, continuano a cercarsi.

Il Paradiso, spoiler 1 aprile: Adelaide non vuole assecondare Fiorenza

La trama dell'episodio del 1 aprile si prospetta ricca di colpi di scena.

Adelaide, esasperata dalle continue richieste della signora Gramini, deciderà di fare un passo indietro. Fiorenza le aveva posto un ricatto, ma la contessa decide di non assecondarlo. Se Adelaide non fa ciò che le ha chiesto Gramini, quest'ultima svelerà il segreto di Marta e Dante. In questo modo la contessa rischia di mettere a repentaglio la reputazione della nipote, oltre che il suo matrimonio con Vittorio.