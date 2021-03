Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai Uno. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dal 5 al 9 aprile svelano nuovi colpi di scena. La signorina Vianello (Mariavittoria Cozzella) avrà un colpo di fulmine mentre è alle prese con un nuovo cliente. La ragazza potrebbe aver finalmente trovato l'amore che cercava da tempo. Nel frattempo Salvatore (Emanuel Caserio) si allontanerà da casa per qualche giorno per sbollire la rabbia che nutre nei confronti del padre. Una volta tornato a casa, si deciderà a concedere il prestito al padre.

Il ragazzo non sa che in realtà quei soldi servono al padre per invischiarsi in un losco affare.

Il Paradiso, spoiler fino al 9 aprile: un colpo di fulmine per Dora

Le anticipazioni degli episodi de Il Paradiso delle signore in onda fino al 9 aprile rivelano che sarà dato spazio alle vicende sentimentali della signorina Vianello. La ragazza infatti rimarrà particolarmente colpita da un ragazzo che si presenterà al grande magazzino. Potrebbe essere l'occasione decisiva per la Venere di trovare l'amore da tempo cercato. Nel frattempo Salvatore farà ritorno a casa dopo alcuni giorni di assenza. Il giovane si era allontanato da casa per sbollire la rabbia che nutre nei confronti del padre. Il rapporto fra i due non è mai stato idilliaco, ma dopo che Giuseppe ha chiesto il prestito al padre è ulteriormente peggiorato.

Episodi fino al 9 aprile: Dora sogna un futuro con Nino

Gli spoiler delle puntate in onda dal 5 al 9 aprile annunciano che Dora rimarrà inizierà a sognare un futuro con Nino, il nuovo cliente del Paradiso. Ben presto, però, il giovane le confesserà di non poter dare la vita che lei desidera. Per la Venere potrebbe essere un brutto colpo, dato che aveva riposto molte aspettative in questa persona.

Nel frattempo Salvatore verrà spinto da Sofia (Giulia Chiaramonte) a concedere il prestito al padre. La signorina Galbiati ha completamente cambiato idea riguardo a Giuseppe, dopo che l'uomo le ha chiesto scusa. La ragazza non sa che il consiglio dato all'amico, potrebbe procurare non pochi problemi sia a Salvatore che alla caffetteria.

Anticipazioni dal 5 al 9 aprile: Salvatore concede il prestito al padre

La trama delle puntate che andranno in onda fino al 9 aprile svelano che Salvatore si convincerà a prestare il denaro al padre. Il ragazzo non sa che il prestito concesso al padre servirà per affari illeciti. Difatti Giuseppe continuerà a essere complice di Girolamo. I loro piani potrebbero minare gravemente il Paradiso. Ben presto, infatti, spariranno dei capi della nuova collezione dal magazzino.