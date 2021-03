Diletta Leotta e Can Yaman sono la coppia più chiacchierata. Una fan su un giornale avrebbe insinuato che ultimamente si parla più della vita sentimentale della giornalista piuttosto che del suo lavoro. Maurizio Costanzo senza troppi giri di parole, ha spiegato che non è colpa della 29enne se momentaneamente è finita al centro della cronaca rosa per la relazione con l’attore turco.

Le parole del giornalista

Maurizio Costanzo su Nuovo spesso risponde alle domande di alcune lettrici. Una ragazza ha fatto notare al giornalista che, ultimamente si parla di Diletta Leotta più per il suo status sentimentale che per il suo lavoro di giornalista.

A quanto pare, l’insinuazione della lettrice sembra non essere affatto piaciuto a Costanzo. Senza peli sulla lingua, il diretto interessato ha voluto fare alcune precisazioni: “Penso che non sia colpa di Diletta Leotta se si parla di lei per la relazione con Can Yaman”. A detta del giornalista, la 29enne siciliana continua a svolgere il suo lavoro per Dazn in modo egregio. Infine, Costanzo ha tagliato corto: “Il Gossip fa solo da contorno alla sua figura”.

Non è la prima volta che il marito di Maria De Filippi spezza una lancia a favore della collega. In passato Maurizio aveva “difeso” Diletta Leotta per la scelta di lasciare Sky Sport e approdare a Dazn. Inoltre, il giornalista aveva commentato in modo positivo la partecipazione al reality show Il contadino cerca moglie.

Secondo Costanzo, fare un reality per Diletta è stato il “lasciapassare” dal mondo de giornalista al mondo dello spettacolo.

Can avrebbe chiesto la mano di Leotta

Per quanto riguarda la storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman ci sono delle importanti novità. Come spiegato da Santo Pirotta, nel salotto di Ogni Mattina - programma trasmesso su Tv8 e condotto da Adriana Volpe - l’attore turco avrebbe chiesto la mano della giornalista siciliana.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per avanzare la proposta di matrimonio, Can avrebbe acquistato un anello da 40.000 euro. Di fronte alla richiesta di nozze, Diletta Leotta avrebbe preso tempo. A quanto pare, la diretta interessata non vorrebbe fare un passo affettato visto che la coppia si conosce solamente da qualche mese. Nonostante le presunte nozze saltate, la coppia sarebbe pronta per convivenza.

Lo stesso Yaman avrebbe già scelto il nido d’amore insieme alla “suocera”.

Mentre in Turchia pensano che la relazione tra l’attore turbo e la giornalista sia solo una “farsa” per ottenere visibilità, sui social Can e Diletta postano numerose dediche d’amore l’uno nei confronti dell’altra.

In passato la 29enne avrebbe già rifiutato le nozze con il fidanzato storico Matteo Mammì.