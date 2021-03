Il caso AresGate, scoppiato durante l'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5, continua a tenere banco in tv e sui giornali. Al centro delle polemiche vi è Rosalinda Cannavò che proprio con Massimiliano Morra all'interno della casa più spiata d'Italia, ha dato il via a questo "terremoto mediatico". In queste ultime ore ha parlato anche Enrico Lucherini che per anni si è occupato della comunicazione di Ares Film, la casa di produzione che ha sfornato diverse fiction di successo come L'Onore e il rispetto e Il Peccato e la vergogna. Secondo Lucherini, Rosalinda non sarebbe mai stata plagiata così come lei sostiene.

La frecciatina di Lucherini a Rosalinda Cannavò sul caso AresGate

Lucherini ha dichiarato che nel momento in cui Rosalinda e Massimiliano hanno parlato di un "Lucifero" all'interno della casa del GF Vip, si riferivano sicuramente ad Alberto Tarallo.

"Io lo conosco da trent'anni e non ho mai notato nulla di satanico in lui" ha affermato Lucherini nel corso della sua intervista, descrivendolo come una persona generosa e carina con tutti e ricordando anche il tempo che hanno trascorso assieme presso la villa di Zagarolo, dove parlavano di fil hollywoodiani e di Greta Garbo.

"Prendevamo il sole in giardino, non mi pareva né sofferente né plagiata" ha ammesso Lucherini parlando proprio di Rosalinda Cannavò, aggiungendo che l'attrice siciliana aveva le chiavi di casa.

'Poteva andare via quando voleva' ha dichiarato Lucherini su Rosalinda

"Poteva andare via quando voleva" ha sottolineato Lucherini nel corso della sua intervista, lanciando delle stoccate precise e dirette nei confronti di Rosalinda.

Insomma un periodo non facile per l'ex volto del Grande Fratello Vip che già la scorsa domenica era finita al centro dei riflettori durante l'appuntamento serale di Non è L'Arena, il talk show domenicale di La7 condotto da Massimo Giletti.

In quell'occasione, infatti, si era parlato di una presunta setta segreta alla quale Rosalinda avrebbe preso parte negli anni e anche di un "santone" al quale si sarebbe affidata.

Dopo gli attacchi subiti, Rosalinda sceglie di restare in silenzio

Voci che non sono state mai confermate dalla diretta interessata, la quale dopo la puntata di Non è L'Arena di Giletti ha preferito non replicare e non commentare agli attacchi subiti, ammettendo però sui social di essere abbastanza provata e di volersi prendere un periodo di pausa.

Cosa succederà, a questo punto, dopo i nuovi attacchi che la Cannavò ha subito anche da Lucherini? Deciderà di fare chiarezza e di raccontare la sua versione dei fatti oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.