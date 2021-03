Continua l'appassionante spazio dedicato alle serie tv, che andranno in onda in primavera su Canale 5. Svegliati amore mio ha segnato il ritorno di Sabrina Ferilli in un ruolo drammatico dopo il successo avuto con la fiction L'amore strappato. La trama della seconda puntata in programma il 31 marzo a partire dalle 21:30 circa annuncia grosse novità. In sintesi, Nanà si dimostrerà una madre coraggio disposta a tutto pur di combattere chi le ha ridotto in fin di vita sua figlia Sara. La moglie di Sergio inizierà una battaglia con la forza di una leonessa contro l'acciaieria Ghisal.

Svegliati amore mio, seconda puntata: Nanà organizza una protesta

Le anticipazioni di Svegliati amore mio riguardanti la seconda puntata che i telespettatori avranno modo di vedere mercoledì 31 marzo in prima serata sui teleschermi di Canale 5, annunciano grandi colpi di scena.

In dettaglio, Nanà scoprirà che dietro il malore di sua figlia si nasconde qualcosa di molto brutto, tanto da iniziare a fare delle indagini per scoprire la causa del suo problema di salute. In dettaglio, la madre coraggio dovrà vedersela con un potentissimo mostro: una fabbrica, che ha ridotto in fin di vita Sara a causa delle sue immissioni di polveri sottili.

Per questo motivo, la protagonista organizzerà una protesta, che rischierà di provocare uno scandalo.

Tensione tra Mimmo e Sergio

Nella seconda puntata della nuova fiction di Canale 5 scritta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, Nanà sarà sempre più decisa a trovare giustizia per sua figlia Sara, affetta dalla leucemia. La sua missione contagerà molte altre madri pronte a tutto pur di salvare la loro prole contro la lobby dell'industria. Per questo motivo, la moglie di Sergio diventerà un inevitabile bersaglio.

Ma i colpi di scena non termineranno qui. Nell'acciaieria ci sarà sempre più tensione tra Sergio e Mimmo Giuliani, l'ex fidanzato di Nanà appena tornato dall'estero. Clima teso, che aumenterà quando uno dei due sarà accusato di un grave avvenimento accaduto in fabbrica.

Riassunto puntata precedente

Nella prima puntata trasmessa il 24 marzo, i fan faranno la conoscenza dei protagonisti della fiction con Sabrina Ferilli e Ettore Bassi.

In dettaglio, Sara accuserà un malore durante una gara di nuoto, tanto da venire ricoverata d'urgenza in ospedale. I dottori saranno costretti a intubarla per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nanà, una semplice parrucchiera, si trasformerà in una madre coraggiosa capace di smuovere montagne pur di salvare sua figlia.

In attesa di vedere il nuovo appuntamento in televisione, si ricorda che Svegliati amore mio è in onda ogni mercoledì su Canale 5, mentre in diretta streaming sulla piattaforma gratuita di Mediaset Play.