Nel corso delle ultime puntate di Uomini e donne, si è potuto assistere al ritorno del cavaliere del Trono over, Nicola Vivarelli. Dopo l'addio alla trasmissione, per motivi di lavoro, il ventiseienne è tornato nel dating show di Canale 5 con l'intenzione di trovare l'amore. Come molti già sanno, Nicola, prima di partire per l'estero per due lunghi mesi, ha avuto un flirt con la dama torinese Gemma Galgani. Il giovane cavaliere ha raccontato, in una recente intervista a Uomini e Donne magazine, le sue impressioni dopo il suo rientro nello studio di Maria De Filippi, dichiarando di essersi emozionato dopo aver visto Gemma.

Le emozioni provate da Nicola

Nel corso dell'intervista, Nicola ha raccontato che al suo ritorno, il primo familiare che ha riabbracciato è stata sua madre: "È la persona che più mi manca quando sono lontano, nonostante ci sentiamo tanto telefonicamente", ha confermato il ragazzo. Dopo la sua cara mamma ha potuto riabbracciaere la nonna e i suoi migliori amici, ai quali è molto legato. Nicola ammette anche di aver sentito la mancanza del cibo italiano, della "cucina di casa". Tornando a parlare del suo ingresso in studio, durante la registrazione di Uomini e Donne, Nicola ha confermato di aver provato le stesse emozioni del primo giorno. Ha dichiarato di essere felice di riprendere questa esperienza, che gli ha lasciato tanto durante il primo percorso.

Il giovane ventiseienne, durante la sua permanenza all'estero è stato aggiornato sulla situazione sentimentale della sua ex Gemma Galgani. Nicola pensa che gli uomini che erano scesi per corteggiarla non avevano le caratteristiche dell'uomo che Galgani cerca e di cui ha bisogno. Vivarelli ha ribadito il fatto che Gemma sia talmente innamorata dell'amore che, spesso, non si accorge delle reali motivazioni di coloro che si presentano.

Nicola conferma di essere stato in contatto con Gemma

Nonostante Nicola e Gemma abbiano rotto la loro frequentazione, i due hanno continuato a sentirsi nel corso degli ultimi mesi. Il ritorno nel programma di Nicola ha suscitato in lui tantissime emozioni. Il ragazzo ammette che è stato piacevole rivedere Galgani in studio: "Tra Gemma e me é rimasto un bel rapporto di stima e affetto", ha dichiaro Nicola.

L'auspicio del ragazzo è quello che entrambi possano trovare la compagna/o che possa finalmente renderli felici. Vivarelli ha avuto modo di vedere le dame del parterre femminile ma ha dichiarato con tutta sincerità di non essere stato colpito da nessuna di loro. Il ragazzo si augura di affrontare la nuova esperienza a Uomini e Donne con la massima sincerità, che l'ha sempre contraddistinto. Ha il cuore libero e spera di poter trovare presto la donna della sua vita.