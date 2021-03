Tina Cipollari è al centro dei gossip per via del ritorno di fiamma con Vincenzo Ferrara. Secondo indiscrezioni trapelate, un amico della coppia avrebbe dichiarato che l'opinionista di Uomini e donne e il suo fidanzato, sarebbero pronti a convolare a nozze. Nel frattempo, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi non è presente nelle ultime puntate andate in onda, a causa di problemi di salute.

Tina Cipollari non è più single: ritorno di fiamma con Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari, dopo essersi dichiarata single a novembre, è tornata insieme a Vincenzo Ferrara. La coppia è stata paparazzata a Roma e, stando a quanto riportato su un noto magazine, fra Tina e Vincenzo sembrerebbe esserci molta complicità.

L'ex moglie di Kiko Nalli e l'imprenditore toscano hanno pranzato in centro a Roma, vicino a Trinità dei Monti e poi hanno passeggiato fino alla Rinascente di via del Tritone. In quell'occasione, l'opinionista di Uomini e Donne aveva un appuntamento nel salone di Federico Fashion Style, al quale ha affidato i suoi capelli. L'hair stylist ha cambiato il look a Tina, facendole un taglio scalato.

Tina potrebbe sposarsi presto con Vincenzo: l'indiscrezione di un amico

Scondo quanto trapelato sul settimanale diretto da Alfonso Signorini, il rapporto fra Tina e Vincenzo sembrerebbe procedere a gonfie vele. Fra Cipollari e l'ex marito Kiko Nalli, invece, nonostante il matrimonio sia finito, è rimasta una serena amicizia. L'opinionista di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Io e Chicco siamo molto affiatati.

Non abbiamo avuto una separazione traumatica''. In base ad alcune indiscrezioni, un amico di Tina e Vincenzo ha dichiarato: ''Le nozze arriveranno presto''. Al momento, però, non ci sono altre informazioni riguardo ad un ipotetico matrimonio fra Cipollari e il suo fidanzato.

Tina Cipollari è assente nelle ultime puntate di Uomini e Donne

Se la sua vita sentimentale procede alla grande, la carriera professionale di Tina ha subito una battuta d'arresto.

L'opinionista del dating show di Maria De Filippi, infatti, nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, non è stata presente in studio. Durante il pomeriggio del 4 marzo, la presentatrice aveva dichiarato ad inizio trasmissione: ''Gianni, saluta Tina che non sta bene''. Nella puntata dell'8 marzo, Gianni Sperti aveva commentato in modo scherzoso l'assenza della collega, dicendo: ''È in fase di digestione''.

A giudicare dal profilo Instagram dell'opinionista, sembrerebbe rientrato il problema di salute di Cipollari, poiché ha pubblicato un video mentre è intenta a mangiare un uovo di Pasqua di cioccolato.