Valentina Dartavilla Lupi è stata una delle dame dell'ultima edizione di Uomini e donne. Da qualche puntata, però, l'estetista bolognese non è più presente nel parterre femminile della trasmissione. Mercoledì 10 marzo, Valentina ha sorpreso i suoi fan, che la seguono su Instagram, pubblicando uno scatto con il suo fidanzato Stefano. La coppia si è conosciuta lontano dalle telecamere ma, da un dettaglio rivelato dall'ex dama di Uomini e Donne, sembrerebbe che si siano incontrati grazie al programma.

Valentina trova l'amore lontano da Uomini e Donne

Valentina ha condiviso con i suoi follower sui social, il primo scatto di coppia.

L'ex dama del parterre della trasmissione di Maria De Filippi è apparsa sorridente insieme a Stefano, il suo attuale compagno, in un locale di Treviso. Dartavilla Lupi non ha inserito nessuna didascalia per la fotografia, anche se, sotto al post, ha aggiunto alcuni tag significativi, fra i quali: conoscenza, felici, ridere insieme. Oltre a questi, Valentina, ha anche scritto: ''Forse è la volta buona''.

Valentina e Stefano si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne

Valentina Dartavilla Lupi ha ricevuto numerosi cuoricini di apprezzamento per la foto condivisa sui social e decine di commenti. Una ragazza ha chiesto maggiori informazioni all'ex dama di Uomini e Donne, riguardo al suo compagno. Nello specifico, una fan ha commentato, chiedendo a Valentina: ''Conosciuto nel programma?!''.

L'estetista bolognese ha risposto: ''Magari sarei uscita subito con lui sennò! Comunque l'ho conosciuto grazie al programma'', aggiungendo l'emoticon con gli occhi a forma di cuore.

L'esperienza di Valentina Dartavilla Lupi a Uomini e Donne

Durante i mesi di permanenza all'interno di Uomini e Donne, Valentina Dartavilla Lupi ha iniziato qualche conoscenza con alcuni uomini del parterre, fra i quali Maurizio, ex di Galgani.

In una recente intervista, in merito alla frequentazione con Guerci, Valentina aveva dichiarato: ''Mi sono trovata bene: mi piaceva come uomo. Quando ho reagito male dopo aver saputo del suo avvicinamento a Gemma, però, lui non ha fatto nulla per provare a riprendermi''. Dartavilla Lupi aveva inoltre rivelato come mai non era riuscita a trovare l'amore all'interno della trasmissione di Maria De Filippi: ''Speravo di costruire qualcosa di importante, ma così non è stato.

Forse ho un carattere troppo forte o forse, a volte, mi lascio scivolare le cose addosso senza impuntarmi''. Fortunatamente l'ex dama ha trovato l'amore, non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Valentina Dartavilla Lupi e Stefano potrà esserci il lieto fine.