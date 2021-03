Giacomo Urtis fa marcia indietro e chiede scusa a Rosalinda Cannavò sui social dove, poche ore prima, l’aveva criticata per la scelta di raccontare al Grande Fratello Vip gli abusi e le violenze subite da ragazzina. “Il tweet di ieri forse l’ho scritto male” ha postato in sua difesa il chirurgo dei Vip, che ha tenuto a precisare di voler molto bene a Rosalinda, ex Adua Del Vesco.

Urtis ha accusato Rosalinda di aver voluto fare pietismo

Nelle ultime ore c'è stato un botta e risposta su Twitter tra i due ex concorrenti del Gf Vip Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavó. Tutto ha avuto inizio quando il chirurgo dei Vip, rispondendo ad una sua fan, aveva criticato la scelta dell’attrice siciliana di raccontare in televisione gli abusi subito quando era una poco più che una ragazzina.

Stando a Urtis, la confessione di Rosalinda al Gf Vip sarebbe stata solo una mossa per impietosire Alfonso Signorini e il pubblico del reality. Su Twitter a tal riguardo si legge: “Anche a me mio cugino mi ha abusato quando avevo 6 anni”, aggiungendo: “Non vado a spiattellare per creare pietismo”.

Cannavó replica a Giacomo Urtis: ‘Commento ridicolo e insignificante’

L’attacco inaspettato di Giacomo Urtis ha fatto infuriare Rosalinda Cannavò, la quale non ha tardato a rispondergli via social. Nel dettaglio, l’ex gieffina ha accusato il chirurgo di poco tatto, soprattutto dal momento in cui anche Urtis ha vissuto un abuso in tenera età: “Mi sembra inconcepibile che la parola pietismo esca proprio dalla tua bocca”. Rosalinda Cannavó ha sottolineato come ognuno sua libero di scegliere se è come rendere pubblica una storia così delicata, dicendosi orgogliosa di come, la sua confessione, abbia dato il coraggio ad altre donne di denunciare ogni forma di maltrattamento.

Per questo, l’ex gieffina ritiene il commento di Giacomo Urtis “ridicolo e insignificante”. La risposta della fidanzata di Andrea Zenga si conclude con un consiglio al suo ex compagno di avventura al Gf Vip, quello di riflettere prima di tirare in ballo tematiche così delicate.

Le scuse di Urtis a Rosalinda: ‘Il Tweet di ieri forse l’ho scritto male’

Poche ore fa, è arrivata la controreplica di Giacomo Urtis che ha fatto mea culpa, chiedendo scusa per le parole indelicate utilizzate nel post precedente: “Il tweet di ieri forse l’ho scritto male” ha postato Giacomo, che ha aggiunto di continuare a difendere tutte le persone che subiscono violenze e abusi, visto che lui stesso ne è stato vittima.

Il chirurgo ha poi sottolineato di voler molto bene a Rosalinda. Basteranno queste parole a rasserenare gli animi? In attesa di news in merito, l’attrice siciliana continua a vivere la sua storia d’amore con Andrea Zenga. I due vivono insieme, ma per Rosalinda i conti con il passato non sono ancora chiusi. Negli ultimi giorni infatti, è stata sentita in Procura circa la morte di Teodisio Losito, il produttore della Ares che la scoprì anni fa.