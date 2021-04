In attesa che venga registrata la quarta puntata del serale, di Amici si parla soprattutto delle dichiarazioni che stanno facendo alcuni ex concorrenti sui social network. Dopo che Arianna Gianfelici ha reso pubblico il flirt che avrebbe avuto con Deddy prima del fidanzamento di quest'ultimo con Rosa, è toccato a Riccardo Guarnaccia regalare un interessante retroscena ai telespettatori. Nella casetta che ospita i talenti della ventesima edizione, ci sarebbero zone non riprese dalle telecamere, le stesse dove le coppie si apparterebbero per mezz'ora.

Rumor sulla vita in casetta dei ragazzi di Amici

Il serale di Amici 20 sta per "festeggiare" il suo primo mese di messa in onda, ma ultimamente i fan sembrano concentrarsi di più su quello che accade fuori che dentro la scuola. Alcuni ex allievi della ventesima edizione, infatti, si stanno rendendo protagonisti di episodi degni di nota sui social network, con dichiarazioni spiazzanti e inaspettate.

Mentre era in diretta su Instagram con Riccardo e Ibla, Arianna Gianfelici si è lasciata sfuggire un aneddoto risalente al periodo in cui anche lei viveva in casetta.

Ad un follower che ha chiesto se c'è la possibilità di avere dei rapporti intimi nell'abitazione che ospita i ragazzi di Amici, la cantante ha risposto: "Se si può fare lì?

No, assolutamente no. Ma io ricordo Enula che mi ha detto che non poteva fare niente perché Internet non le prendeva in bagno".

Gli altri ex allievi in collegamento hanno immediatamente cambiato discorso dicendo che era meglio non parlare delle persone assenti, ma le parole della compagna di classe hanno smosso la curiosità dei fan del talent-show.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Gli amori nella scuola di Amici

Sapendo che in questi mesi sono nati molti amori nella scuola, i fan di Amici hanno chiesto ai tre ex della scuola se c'è la possibilità per i piccioncini di appartarsi nella casetta che li ospita.

Riccardo Guarnaccia, ex ballerino del team di Lorella Cuccarini, ha fatto sapere che nel periodo di Natale la produzione metteva a disposizione una zona della casa per chi volesse un po' di privacy.

"Ha detto che gli facevano togliere i microfoni e li facevano andare in giardino, dove potevano stare mezz'ora senza telecamere", ha riportato una ragazza che ha seguito la diretta Instagram in questione.

Insomma, pare che tutti gli allievi della ventesima edizione abbiano la possibilità di trascorrere trenta minuti lontano dai riflettori, e questo accadrebbe a due persone alla volta.

Deddy e Rosa, Martina e Aka7even, Giulia e Sangiovanni, Enula e Alessandro sono le quattro coppie che si sono formate ad Amici quest'anno.

Il commento dei fan di Amici agli ultimi spoiler

I sostenitori degli amori che sono sbocciati nella scuola di Amici, non hanno potuto far altro che gioire nell'ascoltare quello che ha raccontato Riccardo sulla vita in casetta.

Sebbene siano ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere, i ragazzi della ventesima edizione avrebbero la possibilità di stare da soli (ma soltanto due alla volta) in una zona prestabilita della casetta e solo per mezz'ora.

Stando a quello che ha riportato Arianna, però, le coppie che si sono formate non avrebbero mai avuto la possibilità di vivere momenti di particolare intimità: l'abitazione di Cinecittà che ospita il cast del talent-show, infatti, è grande e sempre molto trafficata sin da quando è iniziato il programma.

La quasi totale mancanza di privacy, però, non ha impedito la nascita di importanti sentimenti nei giovani protagonisti: Deddy, per esempio, si è dichiarato follemente innamorato di Rosa, così come ha fatto Aka7even quando ha vissuto una forte crisi con Martina.