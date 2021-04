Sabato 10 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa la quarta puntata del serale di Amici. Al termine del ballottaggio che ha visto scontrarsi Aka7even, Tancredi e Enula, la cantante lombarda è stata eliminata. Intercettata dai microfoni di Witty Tv, la giovane non ha nascosto le paure per il proprio futuro artistico: dal momento che l'artista canta un genere musicale piuttosto ricercato, ha ammesso di avere paura di non essere compresa.

Le parole dell'ex allieva

Al termine dello scontro a tre, Enula ha dovuto abbandonare la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Intercettata dai microfoni di Witty Tv, la cantante ha rilasciato il suo primo commento post-eliminazione. La giovane si è detta soddisfatta per il percorso svolto ad Amici: "Non immaginavo una crescita, anche così veloce, in un certo senso". L'artista ha confidato che non facile avere dei miglioramenti in 4-5 mesi, ma grazie alla scuola talent tutto questo è possibile. Poi, ha aggiunto: "Ho smesso un po' di pianificare il mio domani". La 21enne, ha spiegato che spesso nella vita accade tutto il contrario di quello che una persona si aspetta.

Successivamente, la cantante ha svelato quali sono le sue paure: "Mi spaventa il futuro in generale, artistico mio, se verrò compresa o meno". Nonostante tutto, l'artista ha riferito di volere proseguire il suo percorso, poiché cantare è sempre stato quello che ha desiderato di fare nella vita.

Il messaggio per gli ex compagni di scuola

In occasione della breve intervista rilasciata a Witty Tv, Enula ha parlato anche della convivenza in "casetta" con i suoi compagni di scuola. La giovane ha ammesso che non è stato facile vivere con 17 persone: l'artista ha spiegato che, in questi mesi, ha compreso quante sfaccettature può avere il genere umano.

Ai suoi ex compagni di scuola che sono rimasti ancora in gara, l'artista ha voluto lanciare un messaggio di speranza: "Ai ragazzi auguro di non perdere mai la credibilità". La giovane ha invitato tutti a tenere duro, visto che a questo punto del serale di Amici ogni puntata potrebbe essere l'ultima.

Infine, Enula per il futuro si è augurata di non smettere mai di perdere la magia e di non smettere di sognare.

Fan divisi sull'eliminazione di Enula

L'uscita di Enula da Amici 20 ha spaccato l'opinione pubblica sui social network: da un lato c'è chi pensa che sia giusto così, mentre dall'altro c'è chi voleva che la 21enne arrivasse in finale.

Sul web sono comparsi moltissimi messaggi contrastanti. Su Twitter, ad esempio, un utente ha minacciato di non vedere più il talent dopo l'eliminazione della 21enne lombarda. Un altro invece, ha accusato la giuria (Stefano De Martino, Stash, Emanuele Filiberto) di avere sbagliato la votazione. Altri telespettatori invece, hanno ritenuto "noioso" il genere cantato dall'ex allieva.