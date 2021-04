Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di giovedì 29 aprile, caratterizzata in prime time da un nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi mentre su Rai 1 è andato in onda il quinto appuntamento con Un passo dal cielo 6, la fiction con protagonista Daniele Liotti. In daytime, invece, crollano gli ascolti di DayDreamer non Can Yaman ma non quelli de Il Paradiso delle signore che registra un nuovo importantissimo risultato nel pomeriggio di Rai 1.

L'Isola dei famosi non vince la gara degli ascolti del 29 aprile

Nel dettaglio, la nuova puntata dell'Isola dei famosi trasmessa su Canale 5, ha registrato un ascolto netto di 2,871,000 spettatori pari ad uno share del 16,47%.

Un dato ancora al ribasso per il reality show di Canale 5 che può contare sulla partecipazione in studio di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Da un po' di settimane, infatti, l'Isola non riesce più a sfondare il muro dei tre milioni di spettatori, così come era successo nelle prime settimane di programmazione.

E così, nonostante la super puntata caratterizzata dallo sbarco in Honduras di Ignazio Moser e dalla presenza in studio di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, gli ascolti dell'Isola continuano ad essere nettamente inferiori rispetto a quelli della fiction Un passo dal cielo 6.

Un passo dal cielo 6 trionfa in prime time

Su Rai 1, infatti, il quinto appuntamento con la serie tv che vede protagonisti Daniele Liotti e Giusy Buscemi ha totalizzato una media di oltre 4,7 milioni di spettatori con uno share che ha superato il muro del 20%.

Dalla prossima settimana, però, l'Isola dei famosi non sfiderà più la fiction, dato che la seconda puntata settimanale del reality show Mediaset verrà trasmessa di venerdì sera.

Sempre in prime time, da segnalare l'ottimo risultato d'ascolto della partita Manchester United-Roma valida per l'Europa League.

L'atteso match trasmesso dalle 21 su Tv8, ha registrato una media di 1,7 milioni di spettatori pari ad uno share del 7,10%.

Crollano gli ascolti di DayDreamer con Can Yaman

Per quanto riguarda, invece, i dati d'ascolto del daytime di giovedì 29 aprile, va segnalato l'inaspettato crollo in daytime della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno con protagonisti Can Yaman e Demet Ozdemir.

Nonostante l'avvicinarsi delle ultime puntate di sempre di questa soap turca, l'appuntamento si è fermato ad una media di 1,8 milioni di spettatori con uno share del 16,32%.

Dati in calo per DayDreamer, tenendo conto che le ultime puntate trasmesse in questi giorni, sono riuscite a toccare anche la soglia del 20% in prime time.

Boom di ascolti per Il Paradiso delle signore: la puntata del 29 aprile supera il 19%

Su Rai 1, invece, continua il boom di ascolti della fascia del pomeriggio. Alle 14, infatti, il nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno ha superato il muro dei 2 milioni di spettatori rompendo anche il tetto del 15% di share.

A seguire, l'episodio inedito de Il Paradiso delle signore 5 ha totalizzato un ascolto di ben 2,2 milioni di spettatori con uno share del 19,40%.

Numeri che confermano il boom della soap opera pomeridiana di Rai 1 che si avvia verso il gran finale di questa quinta stagione.