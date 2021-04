La coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta continua ad attirare l'attenzione del pubblico. In tanti sono curiosi di scoprire qual è la verità che si cela dietro a questa relazione che da mesi ormai sta riempiendo le pagine dei settimanali di Gossip. Sebbene Can e Diletta abbiano più volte ribadito che si tratti di una love story vera, i sospetti ci sono ancora. Tra coloro che non credono nella veridicità di questa relazione vi è l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che dal suo profilo ufficiale Instagram continua a lanciare frecciatine alla coppia, mettendo in dubbio la loro relazione sentimentale.

Ancora dubbi sulla coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta: amore fasullo?

Nel dettaglio, in più occasioni Alessandro Rosica non si è fatto problemi a definire "circo mediatico" quello che vedrebbe coinvolti in queste settimane Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta.

L'esperto di gossip, ad esempio, aveva polemizzato contro il ritorno dell'attore turco sui social, proprio nel giorno in cui era previsto un suo nuovo incontro con Leotta. "Come ho sempre sostenuto, il circo è appena iniziato" sbottò in quell'occasione sui social.

E poi ancora puntò il dito anche contro Alfonso Signorini che in un'intervista ammise di essere il primo ad avere dei dubbi sulla veridicità del sentimento tra Can e Diletta.

Il durissimo attacco di Rosica verso Can e Diletta Leotta

"Solo perché non gli hanno concesso le esclusive. Lui è peggio di questo circo" scrisse in quell'occasione Rosica sul suo profilo Instagram. E poi ancora in queste ultime ore, dopo le foto del bacio tra Diletta e il ricco Ryan Friedkin, figlio del proprietario della Roma, risalenti allo scorso mese di dicembre, Rosica è tornato a tuonare contro Diletta e tutta questa situazione che la vede coinvolta con l'attore turco.

"L'Italia la rovina gente come te, i tuoi manager, tuo fratello e tutto lo schifo che fate da una vita" ha sentenziato Rosica in un durissimo post sfogo che ha pubblicato sempre in rete.

'Venduti e senza dignità' sbotta Alessandro Rosica

"Venduti e senza dignità. Continua con il tuo vittimismo da quattro soldi Leotta. Hai solo una possibilità, chiudete questo circo e chiedere scusa" ha sbottato ancora Alessandro Rosica, il quale poi si è lanciato in una previsione dicendo che secondo lui le figuracce non finiranno qui.

Insomma i sospetti, ad oggi, sono ancora tanti sulla coppia Can-Diletta al punto che la conduttrice sportiva ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto pubblicando un messaggio social in cui dice di essere stufa della morbosa attenzione mediatica che viene riservata da mesi alla sua vita privata.