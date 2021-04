Diletta Leotta non ce l'ha fatta a restare in silenzio di fronte all'ennesima attribuzione di un flirt: la giornalista di Dazn ha scritto un lungo post sul suo profilo Instagram per cercare di mettere un punto a tutti i pettegolezzi che si sono diffusi negli ultimi mesi sul suo conto. Diletta non vuole più passare per una "mangiauomini" e soprattutto non desidera più che ulteriori illazioni possano essere ritenute da tutti i lettori di giornali di Gossip come verità sul suo conto, quando in realtà non lo sono. Leotta inoltre, tra un pensiero e l'altro ha anche chiarito che con Can non vi è alcuna crisi, mettendo così in chiaro anche questa situazione.

La giornalista si difende dai pettegolezzi

"Ho sempre taciuto, finora. E, forse, ho sbagliato", così ha esordito su Instagram Diletta Leotta, aggiungendo che in cuor suo sperava che la verità avrebbe avuto la meglio sul giornalismo che lei ha definito "spazzatura". Visto che, a detta della conduttrice, le fake news sul suo conto proseguono e che ogni suo movimento viene spiato dai paparazzi, Leotta si è trovata costretta a mettere in chiaro un po' di cose. Nella giornata del 27 aprile si era diffusa la voce dell'ennesimo tradimento di Diletta nei confronti di Can Yaman e di fronte a tale affermazione la ragazza ha deciso di esporsi.

"Chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare.

Ed è inaccettabile", ha proseguito Leotta, soffermandosi sul fatto che questo non è il prezzo che si deve pagare per il successo. Diletta ha chiarito che ogni suo scatto, suo abito indossato o foto postata sui social sono delle sue libere scelte: "La libertà individuale, nel rispetto e considerazione dell’altro, va rispettata, no?

Io non offendo e non giudico nessuno".

Diletta afferma di essere felice con Can Yaman

Dopo aver chiarito che alle donne viene riservato un atteggiamento "morboso" nei confronti della propria vita privata, rispetto ciò che riguarda la sfera maschile, Diletta ha anche fatto riferimento alla storia con Can Yaman, senza nominarlo espressamente.

"Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?", ha scritto Leotta, specificando che poi ha rinunciato al viaggio in Turchia con il fidanzato solo per via del lockdown e non certo perché è in crisi con lui.

"Posso dire che mi sono stufata?", ha detto poi sul finire del suo lungo post Leotta, che ha chiesto rispetto per lei e anche per sua nonna di ottanta anni che crede a tutto ciò che scrivono i giornali. Facendo poi riferimento alla sfera calcistica, visto che lavora in tale ambito, la ragazza ha chiuso dicendo di essere andata oltre "i tempi supplementari", ma che era necessario perché in questo caso un intervento ci voleva. Basterà tale sfogo a mettere a tacere i pettegolezzi sul suo conto?