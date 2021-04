Prosegue l'appuntamento con la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni turche sulle puntate finali rivelano che ci saranno ancora un bel po' di sorprese e colpi di scena legati in primis alla coppia composta da Can e Sanem. I due saranno al centro dell'attenzione, complice il fatto che dopo una serie di peripezie e di ostacoli che sembravano essere insormontabili, riusciranno finalmente a chiarirsi a riprendere in mano le redini del loro rapporto, tanto da progettare il loro futuro insieme, come una coppia a tutti gli effetti.

Le anticipazioni turche sul finale di DayDreamer: Sanem si dichiara a Can

Nel dettaglio, le nuove trame turche di DayDreamer - Le ali del sogno, rivelano che in vista del gran finale che a breve andrà in onda anche su Canale 5, Sanem si sentirà in colpa nei confronti di Can per avergli fatto vendere la sua barca, motivo per il quale deciderà di riacquistarla di nuovo con i soldi dei diritti ceduti da Yigit.

In questo modo, la Aydin farà una sorpresa al suo fidanzato e gli farà trovare la barca nel porto davanti alla tenuta, dichiarandogli tutto il suo amore.

La reazione di Can, di fronte al gesto della sua amata, non si farà attendere: il fotografo ribadirà di amarla alla follia e soprattutto le dirà che ormai non è più tempo di viaggiare in solitaria. La barca, adesso, è di entrambi e Can proporrà alla sua amata di fare subito un viaggio insieme.

Can e Sanem progettano il viaggio e le nozze

Le anticipazioni turche di DayDreamer, infatti, raccontano che il fotografo proporrà a Sanem di partire insieme per un viaggio della durata di ben due anni: in questo modo potranno solcare i mari alla volta della Galapagos per coronare il loro sogno storico e poi sposarsi al ritorno.

Insomma Can dimostrerà di avere intenzioni serie con la sua amata e questa volta desidera convolare a nozze. La Aydin, in un primo momento, avrà un attimo di esitazione ma poi alla fine cederà alla proposta del fotografo.

Il vero ostacolo, però, sarà rappresentato dai genitori della ragazza, i quali saranno del tutto contrari all'idea che Sanem torni di nuovo con Can, l'uomo che l'ha fatta soffrire lasciandola di punto in bianco e senza darle spiegazioni.

Can e Sanem vittime di un incidente: anticipazioni turche DayDreamer

I due, quindi, non si presenteranno alla festa d'addio organizzata da Can e Sanem per salutare i loro cari e il mattino seguente la ragazza chiederà al fidanzato di accompagnarla dai genitori per salutarli, prima della partenza.

Le trame turche di DayDreamer rivelano che mentre faranno questo viaggio in moto per andare a casa di Mevbike e Nihat, Can e Sanem avranno un incidente stradale: il fotografo finirà in terapia intensiva e la sua situazione apparirà preoccupante.