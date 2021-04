Sembrerebbe esserci in corso una "guerra" a distanza tra due affermate influencer. Chiara Nasti ha immediatamente replicato al rumor secondo il quale Giulia Salemi avrebbe preso spunto dalla sua collezione di bikini con la quale ha debuttato pochi giorni fa. La compagna di Nicolò Zaniolo si è esposta su Instagram per consigliare alla collega di usare più fantasia e non copiare nome e modello di un suo popolare costume da bagno.

La critica a Giulia Salemi 'stilista'

Sono passati pochi giorni da quando Giulia Salemi ha lanciato la sua prima linea di costumi da bagno.

La collezione firmata dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip, è stata un successo sin da subito: molti modelli sono andati sold-out in poche ore e la giovane non ha potuto far altro che ringraziare le fan per l'affetto e la fiducia.

Dopo aver dato un'occhiata ai bikini che ha creato e poi messo in vendita l'italo-persiana, alcuni attenti followers hanno notato delle somiglianze con quelli di un altro brand già esistente. C'è chi sostiene, infatti, che soprattutto un modello ribattezzato "Kim" sia identico nel nome e delle fattezze a quello che Chiara Nasti ha lanciato tempo fa con la sua casa di moda.

Pare che questi due costumi siano molto simili e, se così fosse, sarebbe stata la fidanzata di Pierpaolo Pretelli a prendere spunto dalla collega in quanto la sua collezione è uscita molto dopo rispetto a quella della napoletana.

La stoccata di Chiara Nasti alla collega Giulia

Dopo essere stata aggiornata dai fan sulle voci che circolano ultimamente sul suo conto e su quello di Giulia Salemi, Nasti ha deciso di esporsi sui social network con una frecciatina che non lascia molto spazio all'immaginazione.

"Don't copy me. Be yourself girls. Con affetto", ha scritto Chiara accanto allo screenshoot di un articolo che è stato pubblicato ieri sulla vicenda.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La napoletana, dunque, pensa che la collega abbia avuto poca fantasia sia nel creare che nel dare il nome ad un modello in particolare della sua nuova collezione.

"Non mi copiate, siate voi stesse ragazze", questa è la traduzione del messaggio col quale la compagna di Nicolò Zaniolo ha commentato il presunto "plagio" dell'italo-persiana al suo marchio di costumi da bagno.

Insolito silenzio da parte di Giulia Salemi

Quando sono passate circa 24 ore dal momento in cui ha cominciato a circolare l'indiscrezione sulle similitudini tra uno suo bikini e quello di Chiara Nasti, Giulia non si è ancora esposta né per difendersi né per spiegare cosa è successo,

Il silenzio che Salemi ha deciso di sposare in questa circostanza, alcuni potrebbero interpretarlo come un assenso: l'influencer potrebbe essersi resa conto delle tante similitudini che ci sarebbero tra il suo modello "Kim" e quello della napoletana (uscito sul mercato mesi prima rispetto a quello che ha lanciato lei dopo il Grande Fratello Vip 5).

La bella italo-persiana, infatti, sembra volersi concentrare esclusivamente sulle tante soddisfazioni che si sta togliendo da quando ha lasciato la casa di Cinecittà.

Oltre a firmare una collezione di costumi da bagno, di recente la giovane ha annunciato che sarà la padrona di casa di un nuovo format che andrà in onda su Mediaset Play, una specie di talk-show dove si parlerà di tutto, soprattutto di make-up e altre cose legate al mondo femminile.

Anche in amore le cose vanno molto bene per la bella Giulia: la storia d'amore con Pierpaolo Pretelli procede a gonfie vele, in barba a tutti quegli scettici che pensavano che con lo spegnimento delle telecamere del reality i due si sarebbero lasciati quasi subito.