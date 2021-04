Continua l'appuntamento settimanale con la soap Il Paradiso delle Signore. La puntata che verrà trasmessa lunedì 26 aprile infatti darà il benvenuto ad una nuova settimana di sorprese, all'interno del più importante magazzino milanese. Le anticipazioni da poco diffuse rivelano infatti che molto presto Gabriella riceverà un premio come migliore stilista. Rossi desidererà condividere il momento della premiazione con il marito ma Cosimo deciderà di non accompagnare la moglie. A quel punto la stilista si confronterà con Salvatore. L'ex fidanzato consolerà la ragazza e la spingerà a partecipare comunque all'evento.

Giuseppe Amato intanto confesserà al figlio di non poter più saldare il suo debito.

Cosimo non sostiene Gabriella

Nel corso del centotrentaseiesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda lunedì 26 aprile 2021, Marta e Vittorio continueranno a domandarsi come mai siano arrivati a questa crisi matrimoniale. Nonostante tutto il dottor Conti non farà altro che immaginare il suo futuro affianco alla giovane fotografa. Quest'ultima, intanto, sarà sommersa dai dubbi circa la sua situazione sentimentale. Ad alimentare le perplessità della figlia di Umberto sarà la presenza di Dante che continuerà a girare attorno alla moglie di Vittorio, con lo scopo di riconquistarla. Nel frattempo al Paradiso, Gabriella riceverà una bellissima notizia: la Camera Nazionale della Moda le accorderà un importante premio.

Alla luce di questa novità, la giovane stilista spererà di avere al suo fianco il marito, in questo giorno per lei importante. Cosimo però declinerà l'invito della moglie in quanto non si sentirà dell'umore giusto. Rossi rimarrà nuovamente delusa dal consorte e si confiderà con Salvatore per quanto accaduto. Il giovane Amato non esiterà a spronare la sua ex fidanzata ad andare comunque all'evento e godersi questo momento così importante per la sua carriera.

Salvatore deluso dal padre

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 26 aprile rivelano nel dettaglio che Agnese riuscirà finalmente a convincere il marito a confessare tutta la verità al figlio. Il magazziniere racconterà quindi a Salvatore che non riuscirà a restituirgli i soldi che gli aveva prestato.

Il titolare della Caffetteria rimarrà amareggiato dalle parole del padre e rimpiangerà il nobile gesto compiuto nei confronti del capofamiglia. Nel frattempo Rocco ed Irene non riusciranno a trovare un equilibro per approfondire la loro conoscenza. Il giovane magazziniere proverà ad avvicinarsi alla Venere bionda ma verrà a tratti ignorato. Intanto Romagnoli non avrà intenzione di mollare la presa verso Marta. L'uomo incontrerà Adelaide e le chiederà di non interferire nei sentimenti che prova nei confronti della nipote.