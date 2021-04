Vera Gemma è stata eliminata dall’Isola dei Famosi. In queste ore, il suo fidanzato Jedà è stato protagonista di un duro sfogo su Instagram. Senza fare alcun nome o riferimento il giovane ha parlato di un’opinionista 40enne frustrato. Solo in un secondo momento Jedà ha riferito che si riferiva a Roger Garth per via di alcuni episodi episodi accaduti dietro le quinte dei programmi Mediaset.

Lo sfogo di Jedà

Nel pomeriggio di mercoledì 28 aprile, in una stories di Instagram, il fidanzato di Vera Gemma ha pubblicato uno sfogo piuttosto duro. Scendendo nel dettaglio, Jedà ha spiegato di non avere mai mancato di rispetto a nessuno.

A tale proposito il diretto interessato ha chiosato: “Io sto prendendo il volo e tu rimani al posto da opinionista frustrato”. Successivamente, il giovane ha fatto sapere di non volere dire sui social cosa sia accaduto dietro le quinte per un motivo ben preciso: “Ti faccio cadere la maschera da finto buonista del c...”

Jedà ha spiegato che questa persona la notte non dormirebbe a causa della “brutta persona” che è. Ma non è tutto, il compagno dell’ex naufraga ha riferito che un vero uomo non prende mai in giro una donna per il suo aspetto fisico: “Tu non sei un uomo ma un maschio”.

Infine, il 22enne ha riferito di non volere dare più importanza a persone di quel calibro.

Lo screzio dietro le quinte

Jedà aveva preferito non fare alcune none o riferimento. Contattato da Fanpage.it però ha spiegato che il messaggio era rivolto a Roger Garth -accompagnatore all’isola dei Famosi di Ubaldo Lanzo. Il fidanzato di Vera Gemma ha riferito di avere avuto una serie di screzi dietro le quinte con il 40enne.

Stando alla versione di Jedà, Garth lo avrebbe stuzzicato anche dietro le quinte dei programmi di Barbara d’Urso: “Mi disse che Vera più che assomigliare al Re Leone sembra il Joker”.

Per Jedà, un uomo non deve mai permettersi di criticare una donna per il suo aspetto fisico. Ma non solo, il 22enne ha lamentato che Roger in un dietro le quinte del reality show, fece dei commenti poco carini sulla relazione di Vera con lui.

In un’altra occasione, dalla d’Urso lo aveva definito un debole. In seguito a tutte queste frecciatine, il diretto interessato aveva deciso di non replicare fino a quando non è sbottato.

La stoccata a Giacomo Urtis

Jedà ha attaccato anche Giacomo Urtis. Quest’ultimo sarebbe colpevole di un commento fuori luogo all’indirizzo di Vera Gemma: il chirurgo plastico dei vip sui social ha definito l’ex isolana la “donna gatto”. Secondo il 22enne, la sua fidanzata non avrebbe fatto nulla per meritare tutta questa cattiveria.

Prima di concludere il giovane ha spiegato che sui social solamente la sorella di Vera Gemma si è degnata di difendere la regista: “Sono cose gravissime”.