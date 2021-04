Prosegue l'appuntamento in prime time con L'Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi che dopo un buon esordio dal punto di vista degli ascolti, sta andando incontro ad un continuo calo del numero di spettatori. L'esordio di questa quindicesima edizione dell'Isola faceva ben sperare in un'edizione di grande successo dal punto di vista auditel ma le cose sono cambiate in corso d'opera al punto che in casa Mediaset, si è scelto di procedere con un cambio programmazione per il reality show a partire dal mese di maggio.

Calano gli ascolti in prime time de L'Isola dei famosi 2021

Nel dettaglio, dopo un esordio con oltre tre milioni e mezzo di spettatori e uno share che superava la soglia del 22%, L'isola dei famosi 2021 ha subito una costante flessione del numero di telespettatori.

La media, infatti, si è fermata ai 3 milioni di spettatori circa a settimana fino ad arrivare ad un ulteriore calo con la messa in onda delle ultime due puntate.

Sia giovedì che questo lunedì 26 aprile, gli ascolti dell'Isola dei famosi si sono fermati ad una media di appena 2,8 milioni di spettatori con uno share che non è andato oltre il muro del 17%.

Dati che confermano una situazione di "crisi" per il reality show condotto da Ilary Blasi che quest'anno va in onda con un doppio appuntamento settimanale in prime time.

Mediaset cambia la programmazione de L'Isola dei famosi

Sta di fatto che, complice anche questo calo di spettatori e la messa in onda in differita della puntata del giovedì sera, Mediaset ha deciso di attuare un cambio programmazione.

A partire dal prossimo 7 maggio, come vi avevamo annunciato in anteprima qui su Blasting News, l'Isola cambierà giorno di messa in onda su Canale 5. È confermata, infatti, la puntata del lunedì mentre quella del giovedì sera verrà posticipata al venerdì, sempre in prime time dalle 21:40 circa.

In questo modo, quindi, il reality show tornerà ad andare in onda in rigorosa diretta per tutti e due gli appuntamenti serali previsti nel palinsesto di Canale 5 e non ci saranno più puntate registrate.

Il reality show di Ilary Blasi in onda al posto di Felicissima sera con Pio e Amedeo

Basterà questo cambio programmazione a far sì che il reality show che prevede la presenza in studio di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi, cresca nuovamente dal punto di vista auditel?

Di sicuro, l'Isola potrà contare sull'ottimo traino che verrà lasciato in eredità dal varietà Felicissima Sera condotto da Pio e Amedeo, che proprio di venerdì sera sta ottenendo una media di oltre 4 milioni di spettatori con uno share che arriva a toccare il muro del 21%, battendo così la concorrenza Rai.