Domenica 18 aprile, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Domenica Live. Tra gli ospiti arrivati nel talk di Barbara D'Urso ci sono stati anche Pierpaolo Pretelli e suo figlio Leonardo. Su Instagram, Ariadna Romero - ex compagna di Pretelli - ha lasciato intendere di non essere stata d'accordo. Tuttavia, non è mai stata sua intenzione fare "guerra" al padre di suo figlio.

L'intervista

Barbara D'Urso ha ospitato Pierpaolo Pretelli e suo figlio Leo: l'intento della conduttrice era quello di regalare un momento di gioia e serenità ai telespettatori.

Tuttavia, sono state inevitabili le domande sulla nuova relazione con Giulia Salemi e sulla presunta ostilità della famiglia Pretelli verso la modella italo-persiana.

In varie occasioni, la padrona di casa ha fatto delle domande al bambino: quest'ultimo, però, si è sempre limitato a rispondere con un "sì".

Il commento dell'ex di Pierpaolo

La presenza di un bambino di 3 anni a Domenica Live ha fatto storcere il naso ad alcuni telespettatori. Su Instagram, un utente ha ammesso di avere visto un momento di bassa televisione. Inoltre, non si è detta d'accordo che i figli di personaggi famosi vengano utilizzati per fare audience.

Il pensiero non è passato inosservato all'ex compagna di Pierpaolo Pretelli.

In un post pubblicato su Instagram, Ariadna Romero ha fornito la sua versione dei fatti. La diretta interessata ha spiegato che a volte le dinamiche familiari non possono essere giudicate dall'esterno, perché si rischia di commentare con leggerezza. La modella sudamericana ha precisato di non volere annoiare nessuno: "Leo ha due genitori".

Ariadna ha riferito che sia lei che Pierpaolo hanno gli stessi diritti sul loro primogenito. Sebbene la 34enne abbia invitato l'ex compagno a valutare da solo la sua nuova relazione, Romero ha ammesso di non volere fare alcuna guerra a Pretelli. Il motivo? La modella non avrebbe mai negato il consenso per far partecipare il figlio ad un programma televisivo: "Per me prevale la pace".

Vado avanti a modo mio'

Nel proseguo del messaggio, Ariadna Romero ha spiegato che a suo figlio non interessa piacere ai telespettatori, ma avere una mamma e un papà che vanno d'accordo. Secondo la modella, a volte bisogna andare oltre. Inoltre, la 34enne ha confidato di avere il cuore pieno di gioia quando vede il piccolo Leo sereno e felice: "Vado avanti a modo mio, l'amore genera amore".

Infine, Ariadna Romero ha precisato di non volere mettere in piazza i fatti di vita privata così come non vuole essere capita. A detta della donna, in entrambi i casi ci sarà sempre qualcuno che crede alla sua versione e chi pensa al marcio. L'intento di Romero è stato solo quello di aiutare moltissime mamme separate che spesso le mandano messaggi su come approcciare alla situazione.