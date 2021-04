È tempo di cambiamenti e di novità per Rosalinda Cannavò, protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. La dolce attrice siciliana si è fatta notare in primis per la sua storia d'amore nata con Andrea Zenga. I due, da quando si sono spenti i riflettori del reality show di Canale 5, non si sono persi neppure per un solo istante. Rosalinda, infatti, dopo la fine della sua relazione decennale con Giuliano si è trasferita a casa di Zenga, ma adesso per lei è tempo di novità. L'attrice, infatti, ha svelato sui social di aver trovato una casa tutta per sé e di essere impegnata col trasloco.

Dopo il GF Vip, Rosalinda trasloca da casa di Andrea Zenga

Nel dettaglio, in questi ultimi giorni Rosalinda ha testimoniato sul suo profilo social i cambiamenti che sta attuando nella sua vita.

La giovane ragazza ha raccontato di essere riuscita a trovare una nuova casa dove potersi sistemare a Milano, dopo che in questo periodo si è appoggiata a casa del suo fidanzato Andrea Zenga.

Rosalinda ha ammesso che in questi anni ha sempre vissuto in condivisione con altre persone a causa dei "prezzi folli" per l'affitto di un appartamento a Milano. Adesso, però, le cose sembrano essere cambiare e Rosalinda può permettersi di vivere in un appartamento tutto per sé.

"Avevo bisogno di trovare il mio spazio" ha ammesso la Cannavò sui social svelando poi che pur "separandosi" dal suo amato Andrea, continueranno comunque a stare insieme e che vivranno in entrambe le case.

'Faremo un po' da lui e un po' da me' ammette Rosalinda parlando di Andrea

"Faremo un po' qui e un po' da me. Lui avrà il suo spazio a casa mia e io da lui" ha ammesso l'attrice siciliana che in questo modo, ha rassicurato subito i fan che in un primo momento non hanno preso bene la notizia del trasloco da casa di Zenga.

Tutto procede nel migliore dei modi tra i "Zengavò" (così come sono stati ribattezzati dai loro fan durante il Grande Fratello Vip), semplicemente Rosalinda ha scelto di trovarsi una casa tutta per sé, così da poter avere il suo spazio.

'È la mia prima casa in affitto' ammette Rosalinda

A darle una mano in questi giorni del trasloco è arrivata anche la sorella di Rosalinda, venuta apposta da Catania per essere al suo fianco in questo momento particolarmente faticoso.

"Per me è la mia prima casa in affitto da sola" ha ammesso Rosalinda aggiungendo che tutto questo è per lei soddisfacente ma anche un po' stancante perché deve conciliare anche il lavoro con gli impegni dettati dal trasloco.

"È stata un supporto fondamentale per me" ha ribadito poi la Cannavò sui social parlando dell'aiuto che le ha dato sua sorella Francesca durante questi giorni che è stata con lei a Milano.