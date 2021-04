Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle prossime puntate su Rete 4 promettono nuovi intrighi e trame intricate, come è solita promettere la soap tedesca tanto amata dal pubblico italiano. Ariane prosegue con il suo piano volto a mettere alla porta Christoph e Selina. Dopo aver miscelato del veleno nella sua cipria compatta, starà ad aspettare che la sostanza faccia effetto. Solo lei ha l'antidoto che può salvare la giovane. Selina si sentirà male mentre sta andando a cavallo e perderà i sensi in un luogo isolato e ameno. Chi la salverà?

Tempesta d'amore, le anticipazioni delle nuove puntate su Rete 4

Rosalie è stanca di avere continue discussioni con Michael e, messa da parte l'idea di abbandonare il suo appartamento, gli prepara un dolce in segno di pace. Nel frattempo, Ariane continua a miscelare il veleno nella cipria di Selina, pregando che faccia effetto nel più breve tempo possibile.

Intanto, Christoph pensa a come sorprendere Selina e organizza una serata romantica in baita. Maja si prodiga per aiutarli e i due innamorati trascorrono una notte d'amore indimenticabile. Peccato che la felicità durerà ancora per poco, come sempre a causa della perfida Ariane.

Max si innamora, Andrè ricompare privo di memoria

Le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore raccontano che Jil si presenterà senza alcun preavviso nell'appartamento dove incontrerà Max.

Sarà un colpo di fulmine inaspettato, dopo che i due passeranno del tempo insieme. Amelie di certo non ne sarà entusiasta ma dovrà accettare l'idea che Max si sia innamorato.

In hotel l'atmosfera non sarà delle migliori, in quanto Robert e Werner avranno una discussione piuttosto accesa a causa di Andrè: Werner spera ancora in suo ritorno e non vorrebbe - al contrario di Robert - ingaggiare un nuovo cuoco.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Improvvisamente, i due vedono lo chef aggirarsi intorno all'hotel. Le sue condizioni di salute preoccupano: ha perso la memoria.

Selina cade da cavallo e perde i sensi, spoiler Tempesta d'amore

André sembra un uomo completamente diverso. Non solo ha perso la memoria, ma non ha più alcun tratto della sua personalità e, come se non bastasse, non sa minimamente cucinare.

Alfons e Robert sono sconvolti da questa situazione e non sanno come agire.

Chi invece ha le idee chiare è Ariane: come svelano le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore, finalmente avrà ciò che desidera. Il veleno farà effetto e Selina perderà i sensi mentre sta andando a fare una passeggiata con il suo cavallo. Nessuno sa dove si trovi, a parte Erik.

Ci sarà dunque una lotta contro il tempo per salvare la povera Selina. Ariane, l'unica persona in possesso dell'antidoto, detterà precise condizioni in cambio della preziosa fialetta.