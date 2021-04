L'appuntamento con Uomini e donne prosegue con successo su Canale 5 anche se, in queste ultime puntate, sono sempre di più coloro che reclamano il ritorno in studio di Tina Cipollari. L'opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi da diverse puntate non è presente in trasmissione e di conseguenza non ha potuto commentare le nuove vicende sentimentali di Gemma Galgani, la sua "nemica giurata". Intanto proprio la dama torinese, oggi si è ritrovata al centro delle polemiche social: i fan del programma sembrano essere stufi dell'eccessivo spazio che le viene dato in trasmissione.

Tina Cipollari ancora assente a Uomini e donne

Nel dettaglio, Tina Cipollari anche nell'ultima puntata settimanale di Uomini e donne trasmessa il 9 aprile su Canale 5, non era presente in studio.

A commentare le vicende dei protagonisti del trono classico e del trono over vi era Gianni Sperti che ha provato a punzecchiare un po' la dama Gemma.

Al momento non si hanno ancora notizie certe in merito al ritorno in studio di Tina e soprattutto al motivo di questa prolungata assenza.

I fan di Uomini e donne, però, sperano di poterla ritrovare di nuovo ai "posti di combattimento" a partire dalle puntate della prossima settimana.

Gemma Galgani al centro delle polemiche

Intanto si infiammano le polemiche su Gemma Galgani che, anche questo pomeriggio, è stata protagonista a centro studio per un nuovo chiarimento con l'ex fidanzato Nicola Vivarelli, da poco ritornato in trasmissione dopo essere stato impegnato per motivi di lavoro che l'hanno portato a lasciare Roma per diversi mesi.

Secondo Gianni Sperti, Gemma non avrebbe ancora dimenticato del tutto il suo ex Nicola: l'opinionista ha ipotizzato che la dama torinese possa essere ancora interessata al giovane Vivarelli, motivo per il quale oggi pomeriggio c'è stato l'ennesimo confronto in studio.

Sta di fatto che, l'eccessivo spazio riservato alle nuove vicende sentimentali di Gemma Galgani a Uomini e donne, non è piaciuto per niente al pubblico social.

In tantissimi hanno puntato il dito contro la dama torinese, ammettendo di essere esausti del suo percorso in studio.

Duro attacco dei fan di Uomini e donne contro Gemma Galgani

"Ma Gemma è veramente visionaria, basta. Fate tornare con urgenza Tina, almeno la tiene a bada" ha scritto un fan del programma commentando un post Instagram dedicato alla dama torinese.

"Ci sono in studio tante nuove donne ma non possiamo conoscerle perché si parla solo di Gemma" ha scritto ancora un altro fan della trasmissione di Maria De Filippi.

"Basta, è diventata noiosa" ha sottolineato ancora un altro fan di Uomini e donne che non gradisce il trattamento riservato alla Galgani.