La prima puntata di Un passo dal cielo 6 ha già debuttato in streaming su RaiPlay il 30 marzo e stasera 1 aprile approderà in prima serata su Rai 1. Chi ha già visto in anteprima la puntata di apertura della stagione ha assistito al ritorno di Francesco Neri in una veste diversa. La sua nuova vita da eremita tra le montagne è iniziata dopo la morte di Emma, avvenuta dopo il sospirato matrimonio. La perdita della donna lo ha spinto a lasciare la Forestale e a cercare rifugio lontano dalla sua casa sul Lago di Braies. Il primo appuntamento "La bambina magica" è un'unica puntata divisa in due parti.

La seconda, dal titolo "Sogni e ossessioni" andrà in onda su Rai 1 l'8 aprile alle 21:25 e sarà incentrata sullo scoppio di una bomba connessa alla vecchia miniera e sulle successive indagini condotte da Neri e Nappi.

Anticipazioni Un passo dal cielo 6, seconda puntata 'Sogni e ossessioni' in onda l'8 aprile

La seconda puntata di Un passo dal cielo 6 - I Guardiani andrà in onda giovedì 8 aprile in prima serata su Rai 1 e avrà come titolo "Sogni e ossessioni". L'appuntamento sarà diviso anch'esso in due parti. Francesco Neri e Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) dovranno indagare sullo scoppio di una bomba che metterà in pericolo la vita di Manuela, salvata in extremis dall'aspirante poliziotta Camilla.

L'ex forestale e il vice questore scopriranno che lo strano evento è collegato alla vecchia miniera di cui si è parlato nella prima puntata della stagione e che potrebbero anche esserci altre bombe pronte ad esplodere. Francesco finirà per trovarsi in bilico tra il desiderio di scoprire la verità su questo ennesimo mistero e la voglia di mettersi in viaggio.

Nel frattempo, Vincenzo dovrà affrontare altre problematiche: Mela e la nostalgia della madre e i raggiri di Carolina (Serena Iansiti).

Trama Un passo dal cielo 6 - I Guardiani: prima puntata già disponibile in streaming su RaiPlay

Dopo cinque stagioni segnate dal successo, Un passo dal cielo tornerà su Rai 1 l'1 aprile alle 21:25 con la sesta stagione che ha come sottotitolo "I Guardiani".

La prima puntata "La bambina magica - 1^ e 2^ parte" sono state rese disponibili in streaming a partire dal 30 marzo sulla piattaforma di RaiPlay. La nuova stagione ha mostrato subito le novità inserite per dare un impulso alle trame. Nella prima puntata Francesco Neri lascia la sua casa sul Lago di Braies e diventa un civile. La sua missione è quella di esaudire il desiderio della defunta moglie Emma: portare i lupi in Slovenia. Il destino vuole che inciampi in un nuovo mistero iniziato con il ritrovamento in fin di vita di una giovane donna di nome Dafne e proseguito con l'incontro nel bosco con una strana bambina. Le prime ricerche portano tutte ad una vecchia miniera che sta per essere riaperta.