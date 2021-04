Manca davvero pochissimo al gran finale di Una vita fissato per inizio maggio in Spagna. Le trame delle nuove puntate in onda a fine aprile in Spagna raccontano che Felipe Alvarez Hermoso chiederà in moglie Dori, tanto da pianificare un futuro lontano da Acacias. Lolita Casado, invece, non saprà se accettare il consiglio di Ramon di trasferirsi per qualche tempo a Cabrahigo.

Una vita: Felipe scopre il segreto di Dori

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate spagnole trasmesse a fine aprile sull'emittente La 1 annunciano che alcuni protagonisti della soap opera saranno messi di fronte a delle scelte importanti tra questi Felipe e Lolita.

Scendendo nei dettagli, la relazione tra l'avvocato e Dori diventerà di dominio pubblico. Alvarez Hermoso, infatti, informerà il vicinato della nascita di un'autentica storia d'amore con l'infermiera che l'ha aiutato a reagire dopo l'attentato che ha devastato il vecchio quartiere. Come saprete, Felipe ha scoperto il segreto di Dori. In particolare, la donna gli ha confessato di averlo assistito per tutto questo tempo per eseguire un importante sperimento. Una rivelazione che ha mandato su tutte le furie l'avvocato, tanto da segnare una rottura definitiva con l'infermiera.

L'avvocato pronto a rifarsi un futuro con Dori a Ginevra

Nel corso delle prossime puntate dello sceneggiato trasmesse nel 2022 su Canale 5, Felipe non riuscirà a dimenticare Dori, tanto da inviarle una lettera dopo la sua decisione di allontanarsi da Acacias.

In dettaglio, l'avvocato le darà appuntamento in un posto prestabilito in quanto ha bisogno urgentemente di parlarle.

Dall'altro canto, l'infermiera apparirà molto indecisa se accettare l'invito per poi prendere una scelta importante quando se lo trova di fronte. La donna, infatti, chiederà all'avvocato di trasferirsi con lei a Ginevra.

Il vedovo di Celia, a questo punto, comunicherà agli amici più cari di aver deciso di rifarsi un futuro accanto a Dori. Alla fine, quest'ultima accetterà di diventare la moglie di Felipe in occasione di una festa. Purtroppo i problemi per la coppia non termineranno qui visto che i rispettivi impegni lavorativi li metteranno di fronte a un dilemma.

Ramon consiglia Lolita di trasferirsi a Cabrahigo

Se Felipe sembrerà deciso a seguire Dori in Svizzera, Lolita e Ramon faranno finalmente la pace. In dettaglio, nuora e suocero Palacios decideranno di concedersi un viaggio dopo tanta sofferenza. Inoltre, il padre di Leonor ringrazierà Casado per tutto quello che ha fatto per lui in tutti questi anni dopo la morte dell'ultima moglie. Dopodiché, convincerà la giovane a trasferirsi a Cabrahigo per stare un po' di tempo per stare insieme a Moncho.

Ma ecco che Lolita apparirà molto titubante in quanto ha stretto un forte legame con Fidel, l'uomo che le ha fatto tornare il sorriso dopo la perdita del marito. Alla fine, Casado confesserà di essere molto confusa durante una chiacchierata con Felipe.