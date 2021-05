L'edizione numero 20 di Amici si è conclusa: se da un lato c'è chi festeggia per il trionfo di Giulia Stabile, dall'altro c'è chi si dice contrariato per come si è svolta la finale del 15 maggio. Il meccanismo col quale sono stati eletti i due super finalisti, infatti, pare non sia piaciuto a diversi utenti: sui social network si possono leggere parecchi commenti negativi sia sulla trasmissione che su chi ha creato il regolamento dell'ultima puntata.

La polemica sul meccanismo di Amici

Mentre su Canale 5 andava in onda lo scontro finale tra Giulia e Sangiovanni, sui social network venivano scritti commenti di disappunto su come si era svolta la gara fino a quel momento.

La scelta della produzione di Amici di far scontrare gli allievi in base alla loro categoria di appartenenza, ha spiazzato sin da subito i telespettatori.

Aka7even e Deddy si sono esibiti soltanto tre volte e poi sono stati eliminati senza che la conduttrice lo ufficializzasse.

Stesso discorso vale per Alessandro, che ha lasciato la competizione dopo essere stato battuto al televoto dalla collega Stabile.

Nel giro di meno di due ore, dunque, si conoscevano già i nomi dei due super finalisti, quelli che poi si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo di vincitore della ventesima edizione.

I commenti contro il regolamento di Amici 20

Prima ancora che Giulia venisse eletta vincitrice di Amici 20, sul web si potevano leggere commenti contrari al meccanismo dell'ultima puntata.

"Questa è la finale più deludente di sempre", "Tutto questo è stato fatto per far scontrare i due fidanzatini", "In quanti, come me, non hanno mai visto una finale così scontata?", questi sono alcuni dei pareri negativi che i telespettatori hanno espresso tramite i loro account social.

Il pensiero dei fan, però, è andato anche ai finalisti che sono stati esclusi dalla competizione velocemente, come se si volesse subito andare "al sodo" aprendo il televoto tra Sangiovanni e Giulia.

"Nemmeno a farci capire come si sono classificati gli altri, sconvolta da questo regolamento", "Scusate, ma gli altri tre che fine hanno fatto? Sono scomparsi? Neppure un arrivederci", ha scritto qualche utente che non ha compreso immediatamente che Aka7even, Deddy e Alessandro erano stati eliminati dopo sole tre esibizioni.

Giulia Stabile vince Amici: battuto il fidanzato Sangiovanni

Tra chi si è esposto per polemizzare sulla finale di Amici, c'è chi ha usato parole forti: "Questo è un complotto. Che schifo, è stato tutto scritto a tavolino. Vergogna".

La delusione maggiore probabilmente l'hanno provata i fan di Aka7even: le quotazioni del rapper, infatti, erano in netta risalita poco prima della puntata, ma nessuno sforzo dei suoi sostenitori è bastato per fargli sconfiggere il favorito Sangiovanni.

Un'altra polemica che ha imperversato sul web sabato 15 maggio, è quella riguardante il televoto. Per gran parte della serata, infatti, pare che l'app Mediaset non abbia funzionato, quindi molti spettatori non hanno potuto inviare voti a favore di un finalista piuttosto che un altro.

Insomma, la ventesima edizione di Amici si conclude col trionfo di Giulia Stabile e con un po' di amaro in bocca per come sono stati trattati gli altri allievi. Il pensiero che hanno sposato gran parte delle persone a casa, infatti, è che gli addetti ai lavori abbiano voluto puntare forte sull'apprezzata coppia di quest'anno, trascurando un po' i tre finalisti che sono stati eliminati quasi subito e senza ricevere alcun riconoscimento. Tutti i premi a disposizione, infatti, sono andati a Sangiovanni e alla sua fidanzata: lui, ad esempio, si è aggiudicato il premio della critica e quello della categoria canto.