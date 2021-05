Come prosegue la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta? È questa la domanda che si pongono i numerosissimi fan della coppia più discussa e chiacchierata del momento, dopo che i due hanno scelto di allontanarsi dal mondo social e di non mettere più in mostra i momenti del loro quotidiano. Dopo le voci di crisi e quelle di tradimento ruotate intorno a Diletta Leotta, la coppia ha scelto di allontanarsi un po' dai social, salvo qualche sporadica apparizione. Tra i due, però, tutto starebbe proseguendo nel migliore dei modi al punto che la crisi sarebbe soltanto un lontano ricordo.

Si parla di 'passione senza freni' tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, a fornire le ultime indiscrezioni sulla coppia Can-Diletta ci ha pensato il settimanale "Diva e Donna", il quale ha pubblicato gli scatti del nuovo weekend d'amore che i due si sono concessi a Roma.

La coppia è stata immortalata sul terrazzo della loro casa, mentre si abbracciano appassionatamente. Tra Can e Diletta si parla di "passione senza freni" e soprattutto viene specificato che la crisi sarebbe stata ufficialmente superata.

Tra i due, quindi, è tornato ufficialmente il sereno e ormai incuranti delle critiche e delle polemiche che ruotano costantemente sul loro conto, pensano ad andare avanti per la loro strada.

I fan sperano nelle nozze tra Can Yaman e Diletta

Un percorso decisamente in salita per i due protagonisti del Gossip del momento e non si esclude che all'orizzonte possa esserci la tanto famosa proposta di matrimonio dell'attore nei confronti della conduttrice sportiva.

Del resto, la stessa Diletta Leotta, quando venne intervistata da "Striscia la notizia" per la consegna del tapiro d'oro, dichiarò che le nozze non erano state annullate, così come avevano scritto i giornali di gossip, ma soltanto rimandate a data da destinarsi.

E, ovviamente, i fan della coppia Can-Diletta continuano a sperare e sognare che queste fatidiche nozze possano avvenire al più presto, anche se al momento i due sembrerebbero essere focalizzati sul loro futuro professionale.

I nuovi impegni professionali di Can Yaman e Diletta Leotta

Per Diletta Leotta, ad esempio, è in arrivo un triennio molto importante dal punto di vista lavorativo dopo che Dazn ha acquistato i diritti esclusivi per la messa in onda delle partite di campionato di Serie A.

Leotta, quindi, diventerà a tutti gli effetti la nuova "signora del calcio" in tv, dopo la parentesi già fortunata degli anni scorsi a Sky.

Per Can Yaman, invece, a breve cominceranno le riprese di Sandokan, la nuova serie tv che lo vedrà protagonista e che si appresta a sbancare gli ascolti in tutto il mondo.