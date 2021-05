La Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno prosegue la sua corsa nel pomeriggio di Canale 5 e tra i protagonisti, oltre all'amatissimo Can Yaman, vi è l'attrice Oznuer Serceler che veste i panni di Leyla. In una recente intervista l'attrice ha parlato della sua esperienza sul set di questa serie che ha spopolato non solo in Turchia ma in tanti altri paesi d'Europa. In particolar modo ha parlato del suo rapporto professionale con Can Yaman, col quale prima di DayDreamer aveva condiviso già il set di un'altra serie tv di successo, Bitter Swett - Ingredienti d'amore, in onda sempre su Canale 5.

L'attrice di Leyla in DayDreamer parla di Can Yaman

Nel dettaglio, l'attrice di Leyla in DayDreamer - Le ali del sogno, ha ammesso che lavorare sul set con Can Yaman è molto semplice.

"È molto facile lavorare con lui. È disciplinato e professionale" ha ammesso l'attrice aggiungendo però che, al di fuori delle serie tv alle quali hanno lavorato assieme, non ci sono mai state occasioni di vedersi e quindi di frequentarsi nella "vita reale" per poter costruire un rapporto d'amicizia.

"Fuori dal set non abbiamo mai avuto grandi occasioni di vederci" ha ammesso l'attrice di Leyla, aggiungendo poi di essere fiera di aver lavorato con un giovane attore che nel giro di poco tempo è riuscito ad essere molto amato sia dal pubblico turco che da quello italiano.

Gli attori di DayDreamer amatissimi dal pubblico

L'attrice di Leyla, poi, ha parlato del suo rapporto con i fan ammettendo di restare sempre esterrefatta nel momento in cui vede che ci sono degli ammiratori che sono disposti ad attendere anche intere ore, magari sotto la pioggia, pur di poter fare una foto o avere un autografo dal loro beniamino.

Un po' quello che è successo in passato, qui in Italia, con Can Yaman che è stato accolto da una massa di folla pronta a dargli il benvenuto dopo che aveva stregato il pubblico di Canale 5 con il personaggio di Can Divit in DayDreamer - Le ali del sogno.

In questo ultimo periodo, inoltre, Can Yaman si ritrova al centro del gossip anche per la sua storia d'amore con Diletta Leotta.

È ancora amore tra Can Yaman e Diletta Leotta

Dopo le voci di crisi e di una possibile rottura tra i due, sembrerebbe che sia ritornato di nuovo il sereno. I due, infatti, sono stati nuovamente paparazzati assieme in dolce compagnia dopo aver trascorso un weekend di passione sul lago di Como.

Baci, carezze e sguardi complici sembrano essere alla base di queste nuovo foto della coppia Can-Diletta e soprattutto testimonierebbero il fatto che tra i due non ci sia nessuna aria di crisi.

Ci sarà al più presto anche l'atteso matrimonio? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.