Marta Guarnieri tornerà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6? E' questa la domanda che si stanno ponendo i numerosissimi fan della soap opera pomeridiana di Rai 1, di cui questo venerdì pomeriggio è andata in onda l'ultima puntata della quinta stagione in prima visione assoluta e la bella Marta è uscita di scena. La moglie di Vittorio, infatti, ha deciso di abbandonare Milano e di trasferirsi in America dove ha ricevuto una nuova offerta di lavoro. Un'uscita di scena che ha spiazzato il pubblico e, a quanto pare, il ritorno di Marta nella sesta stagione non sarebbe scontato.

L'uscita di scena di Marta dal cast de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, dopo un periodo di grande crisi che ha dovuto affrontare con suo marito Vittorio Conti, Marta ha scelto di lasciare Milano per intraprendere un nuovo percorso lavorativo a New York.

La decisione della donna ha letteralmente spiazzato Conti, il quale fino alla fine ha sperato che la situazione potesse evolversi diversamente.

Alla fine, però, Marta non ha cambiato idea ed è rimasta ferma sulla sua posizione, convinta del fatto che cambiare città e trasferirsi in America sarebbe stata la scelta giusta per lei, in quel delicato momento della sua vita.

E, in vista de Il Paradiso delle signore 6, non sarebbe affatto certo il ritorno di Marta nel cast della soap opera di Rai 1.

'Non so se a settembre mi rivedrete', dichiara l'attrice di Marta su Il Paradiso 6

A confermalo è stata proprio l'attrice Gloria Radulescu, in una recente intervista, dove ha parlato di quello che potrebbe essere il suo futuro in questa serie che le ha dato tanta popolarità.

"Non so ancora se a settembre mi rivedrete", ha ammesso l'attrice che veste i panni della tormentata Marta Guarnieri nella soap di Rai 1.

"Per questo personaggio c'è una porta socchiusa", ha aggiunto ancora la Radulescu che, per il momento non sarà impegnata con le riprese delle nuove puntate della sesta stagione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

'Magari potrà andare e venire', rivela l'attrice di Marta sulla sesta stagione

"Magari nella prossima stagione potrà andare e venire come vuole? Chissà", ha dichiarato in maniera sibillina l'attrice di Marta che così non ha escluso a priori un possibile ritorno in scena della moglie di Vittorio nel corso delle puntate future della soap opera pomeridiana di Rai 1.

In attesa di scoprire cosa succederà e quali saranno le novità legate a Marta, va detto che dal prossimo 31 maggio torneranno in onda le repliche della terza stagione de Il Paradiso delle signore.

I fan della soap, quindi, potranno rivedere le vecchie puntate in attesa degli episodi inediti, in programma da settembre in poi su Rai 1.