Tra le protagoniste de Il Paradiso delle Signore vi è l'attrice Caterina Bertone, entrata a far parte del cast della quinta stagione della soap opera, che si è da poco conclusa nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Bertone veste i panni di Beatrice, cognata di Vittorio Conti, con il quale si è riaccesa la passione dopo che i due avevano avuto un flirt in gioventù. L'attrice, in una recente intervista a Vero Tv, si è lasciata andare a una serie di retroscena legati alla vita che si svolge sul set della soap opera, di cui attualmente sono in fase di preparazione le puntate della sesta stagione, in onda da settembre in tv.

Il retroscena dell'attrice di Beatrice su Il Paradiso delle signore

L'attrice di Beatrice, ne Il Paradiso delle signore, ha ammesso di essersi trovata molto bene nel cast di questa soap opera, che ormai è diventata uno dei punti di riferimento per la programmazione della rete ammiraglia Rai.

Tuttavia, Bertone non ha nascosto che molto spesso i ritmi che ci sono sul set della soap, che va in onda tutti i giorni in televisione, diventano anche molto serrati.

"I ritmi sono molto serrati e le scene da girare in un giorno possono essere molte, ma il clima è sempre molto rilassato", ha dichiarato l'attrice, confermando di fatto che sul set del Paradiso si respira un'aria di grande serenità e armonia tra tutto il gruppo.

Caterina Bertone e il suo rapporto con gli attori de Il Paradiso

L'attrice di Beatrice parlando degli attori con i quali ha avuto modo d'intrecciare un rapporto più intenso, ha svelato che sicuramente uno di questi è Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti.

Del resto Beatrice e Vittorio hanno avuto modo d'interfacciarsi all'interno delle trame delle puntate della soap opera trasmessa fino al 28 maggio in tv.

Al tempo stesso, però, l'attrice di Beatrice ha ammesso di aver instaurato un buon rapporto anche con il giovane attore Andrea Savorelli, che nella soap veste i panni di suo figlio Pietro, legatissimo a suo zio Vittorio dopo la morte di suo padre.

Vittorio Conti al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Ma cosa succederà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6?

È questa la domanda che cominciano a porsi i numerosissimi fan della soap opera.

Al momento le prime anticipazioni rivelano che nel nuovo capitolo verrà dato ampio spazio alle novità legate al personaggio di Vittorio.

Conti, infatti, si ritroverà a dover riprendere in mano le redini della sua vita dopo che sua moglie Marta ha scelto di trasferirsi in America per una nuova esperienza lavorativa. Cosa succederà a Vittorio? Riallaccerà di nuovo il rapporto con la cognata Beatrice, data l'assenza di Marta? La risposta nei nuovi episodi della sesta stagione.