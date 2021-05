Giovedì 13 maggio andrà in onda su Rai 1 una nuova puntata della soap italiana Il Paradiso delle Signore. Gli spoiler da poco diffusi rivelano che non mancheranno i colpi di scena. A villa Bergamini, Cosimo e Gabriella affronteranno un argomento molto delicato per il loro futuro. Il marito della stilista comunicherà alla Rossi la sua volontà di lasciare Milano per costruirsi una vita altrove e vorrà farlo insieme alla moglie. Il rapporto tra Vittorio e Marta sembrerà migliorare, nonostante ancora nulla sarà tornato come prima. Rocco invece deciderà di fare un passo avanti con Maria e comunicherà ad Agnese e Giuseppe il loro fidanzamento.

Cosimo esprime le sue intenzioni alla moglie

Nel corso del 149° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 13 maggio, Marcello sarà ancora in galera. Il destino del giovane Barbieri sembrerà essere segnato e nemmeno l'avvocato, amico di Ludovica, riuscirà a fare qualcosa per salvare il ragazzo. La contessina Brancia però non avrà la minima intenzione di arrendersi: sarà decisa a fare qualsiasi cosa pur di scagionare il suo amato Marcello. Intanto anche il signor Ferraris andrà a far visita al suo coinquilino. Il capo magazziniere confesserà di sentire molto la sua mancanza a casa e si offrirà volontario ad aiutarlo, qualora fosse necessario per farlo uscire di prigione. Nel frattempo a villa Bergamini, Cosimo deciderà di raccontare alla moglie le sue intenzioni.

Il figlio di Arturo vorrà lasciare la città per ricominciare una nuova vita all'estero insieme alla sua famiglia. La stilista rimarrà senza parole e inizialmente non esprimerà la sua opinione a riguardo.

Un passo avanti per Rocco e Maria

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa giovedì 13 maggio, rivelano nel dettaglio che tra Vittorio e Marta le cose sembreranno andare molto meglio.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Grazie ai loro incontri al grande magazzino, i coniugi avranno l'occasione di parlare e riavvicinarsi. Nonostante i due avranno una forte intesa dal punto di vista professionale, i vecchi momenti di coppia saranno ancora molto lontani. Nel frattempo Rocco deciderà di annunciare a casa Amato il suo fidanzamento con la signorina Puglisi.

Sia Giuseppe che Agnese non potranno esserne che felici e faranno i loro più sinceri auguri alla giovane coppia. Per le altre Veneri del Paradiso, la vita sentimentale non andrà a gonfie vele come lo sarà per Maria. Stefania e Dora saranno tristi per essersi prese una cotta per due uomini che non ricambieranno le loro attenzioni. A sollevare l'umore delle due ragazze sarà la signorina Moreau che farà un gesto molto dolce per le giovani commesse.