Love is in the air debutta su Canale 5 lunedì 31 maggio, le anticipazioni fino a venerdì 4 giugno iniziano a introdurre le trame e le storie dei personaggi, in un vortice di amori contrastati, intrighi e vendette. Eda e Serkan hanno il loro primo, turbolento, incontro che darà il via a una storia avvincente ricca di imprevisti.

Spoiler Love is in the air, prima settimana di programmazione su Canale 5

La storia di questa emozionante soap comincia con la delusione di Eda. Lei è un promettente architetto che vuole fare carriera. Decisa ad approfondire i suoi studi in Italia, si iscrive a un prestigioso master ottenendo la borsa di studio.

Il suo sogno viene però distrutto da Serkan, che cancella i fondi necessari per il suo percorso di studi.

Eda non ha di certo intenzione di lasciar correre e così ha un confronto con Serkan all'università, accusandolo di aver distrutto il suo sogno. Non contenta, la ragazza riga la macchina di Bolat accecata dalla rabbia. Eda non si accorge che all'interno dell'abitacolo c'è Serkan: incredulo, apre la portiera e inveisce contro di lei. Per uno strano scherzo del destino, l'imprenditore si trova con le manette ai polsi imprigionato alla giovane.

Anticipazioni Love is in the air: Eda e Serkan iniziano la loro avventura

Sono ore che Eda è sparita nel nulla: Ceren, Figen e Melo la cercano disperatamente, ignari di ciò che le è successo.

Figen riesce con una forcina a liberarla dalle manette che la tengono legata a Serkan e la ragazza ha la chiara intenzione di non vederlo mai più in tutta la sua vita. Un imprevisto cambia tutto, visto che ha dimenticato la borsa nella sua auto. Da questo momento in poi, i due non si separeranno mai più.

Come raccontano le anticipazioni, Eda dovrà per forza recarsi alla Art Life per riprendere le sue cose, finendo per litigare di nuovo con l'affascinante imprenditore.

I guai per lei non sono finiti qui: la sera stessa ha un incontro importante con Cenk, che finisce nel peggiore dei modi.

Eda non può credere a quanto successo nelle ultime ore: non può partecipare al master in Italia, l'incontro con Cenk è stato un disastro e odia profondamente Serkan, il responsabile delle sue disavventure.

Finalmente, la fortuna bussa alla sua porta; la giovane riceve una proposta per diventare assistente di volo e, non sapendo che altro fare, decide di accettare.

Mr Wrong e Love is in the air le soap dell'estate su Canale 5

Love is in the air sarà la soap che farà compagnia ai telespettatori di Canale 5 ma non è l'unica. Arriva infatti, sempre dal 31 maggio 2021, Mr Wrong - lezioni d'amore con Can Yaman e Ozge Gurel, due amatissimi attori già conosciuti al pubblico: lui è il protagonista di DayDreamer, lei di Bitter Sweet. Dunque, estate d'amore su Canale 5.