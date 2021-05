Prosegue l'appuntamento in prima tv assoluta con la soap opera Tempesta d'amore e le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 17 al 23 maggio 2021, rivelano che ci saranno nuovi colpi di scena.

Occhi puntati in primis su Erik che deciderà di candidarsi al Furstenhof come "PR Manager" mentre Tim incontrerà l'allenatore inglese arrivano in Germania per fare una serie di provini.

Anticipazioni Tempesta d'amore dal 17 al 23 maggio: Tim dice una bugia a Franzi

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore fino al 23 maggio 2021, rivelano che Tim incontrerà l'allenatore e intanto Franzi incrocerà le dita per lui, con la speranza che tutto possa andare nel migliore dei modi.

La donna, infatti, sarebbe disposta anche a trasferirsi in Inghilterra con lui, nel caso in cui l'incontro con l'allenatore dovesse andare a buon fine.

Tuttavia, la donna dovrà fare i conti con l'inaspettata delusione da parte di Tim: quest'ultimo, infatti, le confesserà che l'esito del suo incontro con l'allenatore non è stato positivo e quindi che ha avuto un secco e sonoro rifiuto.

Ariane prova ad ingannare Christoph

Un duro colpo anche per la stessa Franzi, la quale non riuscirà a spiegarsi come sia stato possibile: per questo motivo andrà a parlare direttamente con l'allenatore. La donna, però, scoprirà che Franzi le ha mentito.

Inoltre le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore, che saranno trasmesse dal 17 al 23 maggio su Rete 4, rivelano che Erik deciderà di candidarsi come "PR Manager" al Furstenhof e per questo motivo si preparerà a convincere Werner per poter fare un colloquio.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nei nuovi episodi della soap tedesca, Ariane deciderà di mettere a punto un nuovo piano per poter far credere a Christoph che Karl sia ancora vivo.

Franzi dovrà fare una scelta su Tim: trame Tempesta d'amore sino al 23 maggio

Grazie all'utilizzo di un software riuscirà a imitare la voce di Karl e fingerà una telefonata con il Furstenhof.

La donna, però, non si accorgerà del fatto che Erik la stia guardando e di conseguenza sgamerà il suo losco piano.

Intanto Franzi proverà a stabilire dei contatti d'affari in Inghilterra per la carriera del suo amato Tim. Peccato, però, che i suoi tentativi non avranno un riscontro positivo.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Amelie consiglierà alla donna di dire tutta la verità a Tim, ma Franzi ha paura che per colpa sua, l'uomo possa abbandonare per sempre l'idea di intraprendere la carriera di polo.

Quale sarà a questo punto la scelta di Franzi? Tutto ciò sarà chiarito nel corso dei prossimi episodi della soap.