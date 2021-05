Tommaso Zorzi è stato protagonista di uno spiacevole episodio. Su Instagram, il giovane influencer ha postato un video riguardante un confronto avvenuto con un suo "fan". Scendendo nel dettaglio, il 25enne ha spiegato di essere pedinato da questa persona. Dopo averlo invitato a non seguirlo più, Tommaso ha ammesso di essere a disagio per questa situazione.

Lo sfogo del web influencer

La popolarità a volte può essere nociva. In una storia di Instagram, pubblicata lunedì 24 maggio, Tommaso Zorzi ha spiegato ai suoi follower di essere stato protagonista di un episodio negativo.

Il web influencer ha postato solamente l'audio - per motivi di privacy - di un incontro avvenuto con un suo "fan" piuttosto invadente.

Il giovane ha ammesso di essere sempre stato disponibile con i suoi sostenitori, ma quando è troppo è troppo. Nel dettaglio, Tommaso ha confidato che da qualche periodo c'è una persona che non lo fa più sentire a suo agio. Con rammarico Zorzi ha riferito di avere commesso un grande errore: "Gli ho dato anche il mio numero..."

Il confronto

Nel video pubblicato, Tommaso Zorzi ha reso noto il confronto avvenuto con il "fan invadente". In primis il 25enne ha fatto un appello: "Non devi più stare sotto casa mia, non devi più seguirmi per strada perché non è normale".

L'ex gieffino ha precisato di avere fatto dei favori a questa persona: ha fatto beneficenza per i cani, ha cercato di accontentare il "fan" in altri favori, ma ora è stanco.

Zorzi ha sottolineato che gli incontri non sono affatto casuali: "Io ti vedo. In una settimana quanti giorni? Mi segui". A detta del diretto interessato, un atteggiamento simile non è tollerabile.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

'Soffro d'ansia'

Nella parte finale del video, Tommaso Zorzi si è detto dispiaciuto per il confronto avvenuto con il "fan". Al tempo stesso, però, il diretto interessato ha sostenuto di non sentirsi più tranquillo in questa situazione: "Non dubito della buona fede di nessuno". L'ex gieffino ha confidato di essere intimorito, perché di solito i film horror cominciano mostrando le brave persone.

Il giovane ha ammesso che non vuole finire come "Misery non deve morire". Tommaso ha riferito: "Soffro d'ansia". A tale proposito l'opinionista dell'Isola dei Famosi ha spiegato che prima di andare a dormire, la sera controlla in modo scrupoloso ogni tapparella della casa, ogni finestra e porta se sono state ben chiuse.

Solamente dopo un accurato controllo, Tommaso si mette a letto. Tuttavia, poco dopo si alza perché preso da alcuni dubbi. Sulla base di quanto dichiarato, Zorzi ha ammesso che la situazione diventa insostenibile se oltre alla sua ansia, si aggiunge una persona che lo pedina.