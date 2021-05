Tommaso Zorzi continua ad essere al centro delle polemiche social. In queste ore si è diffusa la notizia del coinvolgimento dell'ultimo vincitore del Grande Fratello Vip nel cast della versione italiana del reality show "RuPaul's Drag Race". La reazione della maggior parte dei fan, soprattutto su Twitter, non è stata delle migliori al punto che è stata lanciata una petizione per chiedere di non avere Tommaso in questa trasmissione. Ma qualcuno si è spinto fin troppo oltre, tanto da riservare dei messaggi di offese e insulti nei confronti di Zorzi che lui stesso ha denunciato sui social, così come ha fatto sua sorella Gaia che ha sbottato duramente.

Insulti e offese social contro Tommaso Zorzi

Nel dettaglio, dopo che si è diffusa la notizia del coinvolgimento di Tommaso nel cast di questo nuovo reality show, sul web e sui social è partita una petizione online, con la quale hanno chiesto di allontanare Zorzi dal cast di questa trasmissione.

Il motivo? La presenza di Tommaso nella versione italiana di "RuPaul's Drag Race", sarebbe considerata un vero e proprio affronto nei confronti della comunità LGBTQIA+, i quali fanno sapere che da tempo attendono l'arrivo di questa trasmissione in Italia e non condividono la decisione di far partecipare Zorzi nelle vesti di giurato.

"Flirta con la Meloni che rinnega ogni diritto della comunità", si legge nella petizione online con la quale si sta cercando di raccogliere il maggior numero di firme possibili per evitare che Zorzi approdi nel cast di questo reality show.

'Che voglia di trascinarti in Tribunale', scrive Tommaso

Ma, qualcuno, si è spinto fin troppo oltre ed ha postato anche dei messaggi di insulti e di offese nei confronti dell'attuale opinionista dell'Isola dei famosi.

Uno di questi, Tommaso ha scelto di condividerlo tra le stories del suo profilo ufficiale Instagram. "Voglia di legare Tommaso Zorzi ad una sedia e prenderlo ripetutamente a cazzotti in faccia", scrive un hater contro il giovane influencer ed aspirante conduttore televisivo.

"Mamma che voglia di trascinarti in Tribunale", ha prontamente replicato Zorzi nel momento in cui ha condiviso tale messaggio aberrante.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

'Oggi Twitter mi fa schifo', sbotta Gaia Zorzi dopo gli insulti contro il fratello

Anche la sorella Gaia Zorzi, ha duramente sbottato contro questo clima di odio che, soprattutto su Twitter, c'è attualmente nei confronti di Tommaso.

"State buttando me... su un ragazzo di 26 anni che sta provando a farcela in questo mondo", ha sentenziato Gaia sottolineando poi che sicuramente suo fratello ha fatto degli errori ma non tali da insultarlo in questo modo.

"Oggi Twitter mi fa schifo, forse ci rivediamo domani", ha chiosato Gaia Zorzi nel suo duro messaggio sfogo.