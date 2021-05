Nello studio di Uomini e donne, l'attenzione è tutta incentrata sulle dame Gemma e Isabella. Le due sono considerate un po' le antagoniste di questo finale di stagione della trasmissione condotta da Maria De Filippi, complice anche il fatto che entrambe hanno condiviso la frequentazione con il cavaliere Aldo. Ma come sono i rapporti tra Gemma ed Isabella? Le due si considerano davvero nemiche? A fare un po' di chiarezza è stata Galgani, la quale ha smentito queste voci ma non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della nuova dama di Uomini e donne, che sembra aver fatto breccia nel cuore degli spettatori.

La verità di Gemma Galgani sul rapporto con Isabella a Uomini e donne

Nel dettaglio, intervistata dal magazine della trasmissione di Canale 5, Gemma ha ammesso di non sentirsi affatto l'antagonista di Isabella, così come era stata etichettata nel corso dell'ultimo periodo e poi ha proseguito dicendo che, secondo lei, sarà difficile per la nuova dama riuscire a trovare ciò che desidera in questo contesto televisivo.

"Non mi considero una sua rivale. Non so se godo della sua stima", ha ammesso Gemma confermando così di non avere rapporti con Isabella al di fuori dello studio della trasmissione Mediaset.

Secondo Gemma, poi, per Isabella sarà difficile trovare quello che desidera realmente nello studio di Uomini e donne.

Il motivo? "È eccessivamente severa con i corteggiatori", ha affermato Galgani, che non ha risparmiato delle frecciatine alla new entry.

Il bilancio di Gemma Galgani sull'anno trascorso a Uomini e donne

Insomma, sembrerebbe proprio che tra Gemma ed Isabella non corra buon sangue e non si esclude che nuovi colpi di scena potrebbero esserci durante le prossime puntate di Uomini e donne, che saranno anche le ultime di questa edizione (il programma saluterà il pubblico il prossimo venerdì 28 maggio per la consueta pausa estiva).

E, in vista del gran finale di questa stagione, Gemma ha ammesso che nonostante le varie delusioni sentimentali a cui ha dovuto far fronte in questi mesi, il bilancio resta comunque positivo.

Nessun principe azzurro per Gemma

La dama torinese, però, non ha nascosto che questa volta le sarebbe piaciuto poter andare via dallo studio di Uomini e donne con il suo "principe azzurro", ma per il momento non è riuscita ancora a trovare la sua anima gemella.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Malgrado questo, però, c'è da scommettere che Gemma non avrà alcuna intenzione di arrendersi e, nel caso in cui non riuscisse a trovare il suo cavaliere entro l'estate, sicuramente per lei torneranno ad aprirsi di nuovo le porte della trasmissione di Canale 5, di cui ormai fa parte da ben dieci anni, come protagonista indiscussa.